Gestão municipal entrega mais uma escola no município de Pacatuba

A Prefeitura de Pacatuba, por meio das secretarias municipais de Obras e Educação, reinaugurou, nesta terça-feira (14), a Escola Municipal Manoel Ricardo dos Santos, no povoado Campinas, zona rural do Município. O espaço passou por uma transformação e vai garantir um melhor aprendizado aos estudantes.

A escola teve reforma no telhado, adequação na acessibilidade e nos banheiros, modernização nas instalações elétricas, melhoria no sistema de água e esgoto, instalação de forro e serviços de esquadrias, refrigeração e paisagismo. As salas de aula agora contam com climatização.

“É um momento de felicidade para a comunidade educacional de Pacatuba, porque entregamos uma linda escola para o público estudantil e os docentes. A escola é climatizada e possui um ambiente propício para a aprendizagem”, disse o secretário municipal de Educação, Alex dos Santos.

“Estou muito feliz em saber que meu filho vai estudar em uma escola organizada e tenho certeza que isso vai contribuir para o desenvolvimento dele e de todas as crianças que estudam aqui. Quero agradecer à Prefeitura de Pacatuba pela preocupação com a Educação e pelo bem-estar das nossas crianças”, destacou a dona de casa, Cristina Lima.

Essa é a quinta escola municipal reformada e entregue ao povo de Pacatuba em 2025. O investimento realizado na Educação pelo Governo Municipal é para garantir um futuro melhor aos pacatubenses. “Gostei muito da nossa nova escola, o ambiente é muito bonito e tenho muito orgulho de estudar aqui”, agradeceu a estudante do 9º ano, Sofia Santos.

“Enxergamos na Educação, a melhor maneira das pessoas melhorarem de vida, se desenvolverem e terem um futuro melhor. É por isso que reformamos e reinauguramos a quinta escola em nove meses aqui em Pacatuba, porque queremos que nossas crianças estudem em um local climatizado, moderno, aconchegante para aprenderem mais e melhor”, ressaltou a prefeita Iara Martins.

Texto e foto assessoria