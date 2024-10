Gestão Municipal impulsiona educação em Tomar do Geru com nova unidade escolar

Com um investimento de R$3.602.555,42, a obra da nova unidade escolar autorizada pelo prefeito Pedrinho de Balbino em abril deste ano já está em pleno andamento. A construção será essencial para a educação do município, oferecendo um espaço moderno e totalmente estruturado para atender às necessidades dos, em média, 600 estudantes e da comunidade local.

O projeto da nova escola inclui 12 salas de aula amplas, além de uma quadra poliesportiva, que proporcionará mais conforto e recursos para o aprendizado e a prática esportiva. A iniciativa faz parte dos esforços contínuos da gestão de Pedrinho para promover a melhoria da infraestrutura educacional e garantir que os alunos tenham acesso a um ambiente adequado para seu desenvolvimento.

Os recursos da obra totalizam R$3.6 milhões, sendo R$1.1milhão do Governo do Estado, R$1milhão de emenda parlamentar da senadora Maria do Carmo (in memoriam) e R$1.5milhões do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

A previsão é que, com o avanço da obra, que já se encontra bem encaminhada, os estudantes de Tomar do Geru tenham em breve uma estrutura educacional de alta qualidade, reafirmando o compromisso da administração municipal com o futuro e a formação da juventude local.

Ascom – Prefeitura de Tomar do Geru