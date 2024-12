Gestores ressaltam importância de intervenções do Programa Acelera SE

Prefeitos e representantes de 11 municípios de seis territórios sergipanos celebraram na tarde desta terça-feira, 17, a assinatura de ordens de serviços para a execução das 12 obras do Programa Acelera Sergipe. Realizado pelo Governo de Sergipe, por meio de uma ação conjunta entre as secretarias de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), da Casa Civil (SECC), do Turismo (Setur) e da Agência Sergipe de Desenvolve-SE – por meio do Programa Projetar-SE – e prefeituras municipais, o programa objetiva promover o crescimento econômico de Sergipe por meio da execução de diversas intervenções de infraestrutura.

Orçado em R$ 200 milhões, o programa contemplará 52 municípios com a implantação de 96 obras distribuídas em reforma e a construção de equipamentos públicos diversificados (mercados, pórticos, centros de apoios, espaços esportivos, logradouros), reestruturação de rodovias e estradas vicinais, implantação de pavimentação granítica e recapeamento asfáltico, entre outras.

Desenvolvimento socioeconômico

Situado no sul sergipano, Tomar do Geru foi contemplado com a urbanização, reforma e ampliação do mercado municipal e construção da Pista do Grau, totalizando aproximadamente R$ 6,2 milhões em investimentos. Para o prefeito do município, Pedro Silva Costa Filho, o trabalho da equipe do Projetar-SE foi determinante para a análise e aprovação das obras. “Para a reforma e urbanização do mercado, os profissionais ouviram a população, feirantes, agricultores e a sociedade como um todo. E esse ouvir de histórias fundamentou a concepção e elaboração de um projeto grandioso e extraordinariamente belo. Somos gratos ao Governo do Estado, pelo olhar municipalista que teve para com os geruenses ao autorizar essas intervenções que proporcionarão o desenvolvimento socioeconômico local, ressaltando em seu projeto o ponto mais forte da nossa cultura que é o carro de bois”, frisou.

O gestor de Riachuelo, Peterson Dantas Araújo, declarou que a obra correspondente aos serviços de macro e micro drenagem e recuperação da estrada velha será um marco para a infraestrutura no município. “É um dia muito especial, pois, há muito tempo, a população anseia por essa intervenção que hoje foi autorizada. As famílias residentes na avenida Rodrigues Carvalho, conhecida como Estrada Velha, e em suas imediações ficarão livres dos alagamentos ocasionados nos períodos de muita chuva. Trata-se de uma intervenção que, além de proporcionar mais dignidade aos beneficiados, irá solucionar um problema de saúde pública e mudará para melhor o aspecto daquela área na cidade. Só temos a agradecer ao governador por este presente concedido à Riachuelo que levará qualidade de vida para o nosso povo”, afirmou.

De acordo com o secretário do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Luiz Roberto Dantas, o Acelera Sergipe é resultado de uma operação de crédito bem sucedida, que vem a ser mais uma conquista do Governo de Sergipe. “São recursos assegurados para a execução e, além desses projetos autorizados, outros encontram-se em processo de licitação, análises, revisões. Sinto-me honrado em fazer parte deste momento especial, no qual o Governo do Estado está investindo R$ 23 milhões em obras que contribuirão para o desenvolvimento dos municípios em diversos setores, entre eles a mobilidade urbana, e por conseguinte, a circulação de cargas e mercadorias”, destacou.

Luiz Roberto ressaltou que o sucesso do programa é fruto da somatória de esforços dos envolvidos. “Enquanto gestor da Sedurbi, quero externar os agradecimentos à equipe do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), dos arquitetos, engenheiros civis e outros profissionais pelo compromisso, dedicação e desempenho durante a análise, revisão e atualização dos projetos, além do apoio do Projetar-SE e dos gestores municipais que nos ajudaram para que tudo fosse concluído com excelência. Com o dinheiro em caixa e as empresas comprometidas para a sua execução, faremos o nosso papel de cobrar, fiscalizar e acreditamos que a sociedade receberá obras de qualidade e dentro do prazo estabelecido”, enfatizou.

Foto: Ascom Sedurbi