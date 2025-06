Gincana Junina reúne 45 escolas em celebração à cultura sergipana

Evento transforma o Arraiá do Povo em uma aula viva de tradição

No ritmo contagiante do forró e com o cheiro da comida típica no ar, o Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, foi tomado pela energia e criatividade de estudantes, professores, servidores e merendeiras das escolas da rede estadual de ensino em Aracaju. Com o tema ‘Forró, Arte e Tradição’, a 4ª Gincana Junina da Diretoria de Educação de Aracaju (DEA) transformou a tarde da última segunda-feira, 9, em uma verdadeira celebração da Sergipanidade, integrando 45 escolas em um grande mosaico de tradição nordestina, aprendizagem e pertencimento.

A ação faz parte da programação do Festival Junino Estudantil da Secretaria de Estado da Educação (Fejune 2025) e reuniu sete equipes interescolares para cumprir cinco tarefas que exploraram diferentes expressões da cultura nordestina. Com apresentações de pratos típicos, desfiles juninos, coreografias, gritos de guerra e interpretações musicais de artistas regionais, a gincana encantou o público e reafirmou o compromisso da educação com a valorização das tradições populares.

A diretora da DEA, Gilvânia Guimarães, destacou a importância do evento para o fortalecimento da sergipanidade e o envolvimento de toda a comunidade escolar. “Fazemos parte do Fejune 2025 e realizamos a nossa tradicional gincana que, neste ano, chega à sua quarta edição. Foram 45 escolas divididas em sete equipes, com especial atenção aos alunos do Ensino Fundamental – Anos Iniciais. Foi uma tarde maravilhosa, com tarefas que envolveram desde as merendeiras, passando pelos professores, até chegar aos estudantes. Uma celebração completa da nossa identidade cultural”, afirmou.

Pela primeira vez no evento, as primas e alunas do 5º ano da Escola Estadual Wolney Leal de Melo, Alessandra e Marcela, ambas com 10 anos, torceram muito pela equipe ‘Tu Guenta?’, sobretudo durante a realização da tarefa ‘Forrozinho danado de bom’, uma novidade desta edição, que privilegiou a apresentação de uma coreografia em ritmo junino por um grupo de estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental. “Estou gostando muito das apresentações”, disse Alessandra. “Com certeza, a mais bonita foi a da nossa equipe”, completou Marcela.

Outro destaque da gincana, a tarefa ‘Delícia Junina’ deu um sabor especial à competição. As equipes apresentaram pratos criados pelas merendeiras, valorizando ingredientes regionais e a criatividade gastronômica. A merendeira Anne Karoline Machado Santos, da Escola Estadual Senador Leite Neto, levou à banca de jurados um escondidinho de milho recheado com carne do sol, calabresa e bacon, maçaricado com queijo coalho e acompanhado por um brigadeiro mole de paçoca com caramelo. “Esse evento valoriza a cultura e também o trabalho de quem está nos bastidores. Fizemos tudo com muito carinho, pesquisamos e testamos receitas. Foi um orgulho participar”, disse Anne.

A criatividade também esteve presente na equipe do Instituto Educacional Santa Terezinha do Menino Jesus, que encantou o público com um tradicional xerém com galinha. A merendeira Denira dos Santos destacou a simplicidade e o sabor como os diferenciais do prato. “Fizemos um teste na escola e todos aprovaram. É muito bom poder demonstrar um pouco da nossa criatividade e participar desse momento com a comunidade escolar”, afirmou.

Mais do que competição, a gincana foi um espaço de integração entre unidades escolares. Para Silvio Ricardo Ferreira Chagas, coordenador pedagógico da Escola Estadual Professor Valnir Chagas e integrante da equipe Cangaceiros da DEA, eventos como esse são oportunidades de fortalecer laços e promover o trabalho coletivo. “É um momento riquíssimo, que proporciona interação entre alunos, professores e servidores de diferentes unidades, além de valorizar a cultura do nosso estado”, ressaltou.

Além das apresentações das equipes, o evento contou com abertura e encerramento animados pelas quadrilhas juninas Xodó do Sertão e Joaquim no Arrasta Pé, formadas por estudantes da rede estadual. O júri foi composto por personalidades ligadas à cultura sergipana, como o sanfoneiro Mimi do Acordeon; a estilista de quadrilhas juninas Jeane Teixeira; a professora de dança Dayanne Alves e os atores e pesquisadores da cultura popular Manoel Cerqueira e Jad Rocha.

Para o vice-governador e secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, a gincana é um exemplo de como a educação pode ser uma ferramenta de preservação e promoção cultural. “A gente revive de forma educacional a nossa história, as nossas músicas e tradições. Que todas essas manifestações sejam reiteradas a cada ano, para que estejam fortalecidas em todo o estado. Esse é o papel da educação: florescer a nossa cultura e identidade em nossas crianças e jovens”, declarou.

A 4ª Gincana Junina da DEA mostrou que, quando a escola valoriza a cultura local, ela se torna ainda mais significativa na vida dos estudantes. Em cada tarefa, um gesto de pertencimento; em cada sorriso, a certeza de que a educação sergipana também abraça o forró, a arte e a tradição.

Mais Fejune

O Festival Junino da Educação segue com vasta programação nesta semana. Nesta terça-feira, 10, será a vez de as diretorias regionais de educação do baixo São Francisco (DRE 6) e leste sergipano (DRE 4) festejarem o São João. Na quarta-feira, 11, o Fejune desembarca no alto sertão sergipano, contemplando as comunidades escolares das DREs 7 e 9.

Foto: Maria Odília