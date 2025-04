Giro Fundat leva serviços e oportunidades à comunidade da Coroa do Meio

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), realizou na manhã deste sábado, 26, mais uma edição do Giro Fundat, na Unidade de Qualificação Profissional (UQP) da Coroa do Meio levando cidadania, inclusão e oportunidades para os moradores da região. Das 8h às 12h, a comunidade teve acesso gratuito a uma série de serviços que vão desde atendimentos básicos até encaminhamentos para cursos e o mercado de trabalho.

A ação contou com inscrição em cursos de qualificação, cadastro de currículos, atendimento para Microempreendedores Individuais (MEIs), serviços de beleza, atendimentos do programa Crediamigo do Banco do Nordeste e emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). Além disso, houve atividades de lazer, palestras, serviços de saúde e a presença da Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ), com vacinação antirrábica e coleta de sangue para testagem de leishmaniose em cães.

Para a presidente da Fundat, Melissa Rolemberg, a iniciativa é um instrumento de transformação social. “Trazer dignidade para as pessoas é, acima de tudo, o propósito que move a Fundat. Com essa terceira edição do Giro Fundat, reafirmamos nosso compromisso com a inclusão social e a qualificação profissional da população de Aracaju. Hoje, na Coroa do Meio, mais uma vez colocamos à disposição da comunidade uma série de serviços que vão desde a inscrição em cursos e o encaminhamento para o mercado de trabalho até atendimentos essenciais de cidadania, saúde, beleza e bem-estar. Nosso objetivo é fazer com que cada cidadão se sinta assistido, respeitado e capaz de transformar sua realidade.”

Estagiário de medicina veterinária e integrante da UVZ, Thomas Raveli destacou a importância da presença da Vigilância de Zoonoses no evento. “Hoje, estamos aqui no Giro Fundat realizando a vacinação contra raiva e também a coleta para diagnóstico de leishmaniose. As amostras são enviadas ao laboratório e, entre 20 a 30 dias, os tutores recebem os resultados. Isso nos permite mapear áreas de risco e atuar de forma mais estratégica, protegendo tanto os animais quanto os seres humanos. Nosso objetivo é atuar como a principal barreira de proteção da população contra doenças transmitidas por animais.”

Moradora da Coroa do Meio, Daiane da Cruz Santos aproveitou a oportunidade para resolver uma pendência importante. “Vim trazer minha filha para tirar a primeira identidade. Com a correria do trabalho e da faculdade, esse tipo de ação facilita muito a nossa vida. Eu realmente não tenho tempo, então ter esse serviço perto de casa faz toda a diferença. Espero que continue e se estenda para outros bairros. Só tenho a agradecer”, disse.

Com passagens anteriores pelos bairros Olaria e 17 de Março, o Giro Fundat já realizou mais de 2 mil atendimentos. A proposta da Prefeitura de Aracaju é seguir levando a iniciativa a outras comunidades da capital, promovendo acesso a direitos, capacitação e mais qualidade de vida para quem mais precisa.

Foto Ronald Almeida / Secom PMA