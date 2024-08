Givanildo Costa inaugura comitê e mostra força para reeleição

O candidato à reeleição à Prefeitura de Salgado, Givanildo Costa (PT), inaugurou o seu comitê eleitoral neste sábado (24) em meio a muita festa e agitação da população e lideranças municipais e estaduais. As centenas de pessoas que preencheram cada canto da avenida mostraram a força de Givanildo na busca pela reeleição.

Ao lado do candidato a vice-prefeito, Gilvando Barbosa (PV); dos candidatos a vereadores do PT, do Solidariedade, do PV e do Avante; do senador Rogério Carvalho (PT) e de lideranças e apoiadores, Givanildo agradeceu a presença de todos e destacou o carinho que recebeu no momento que deu o pontapé inicial para a campanha.

“Foi uma noite linda e emocionante. Eu agradeço a todas as pessoas que vieram de coração à inauguração do nosso comitê. Essa presença de cada um nos dá muito gás para visitarmos cada canto desse município e dizer para as pessoas que nós vamos continuar trabalhando por Salgado. Nós já mostramos que é possível mudar esse município e vamos continuar trabalhando”, disse Givanildo.

O candidato a vice-prefeito Gilvando Barbosa falou da felicidade de ver as centenas de pessoas presentes. Ele destacou que esse cenário positivo já era previsto desde a última pesquisa, que apontava Givanildo à frente na disputa com 43% das intenções de voto.

“Esse momento ao lado do povo foi de muita felicidade para mim. O senador Rogério Carvalho, que esteve presente, foi um dos que trouxeram muitos recursos para Salgado e tenho certeza que vai trazer mais e para isso nós precisamos votar em Givanildo de novo para que a mudança continue acontecendo em Salgado”, destacou Gilvando.

O senador Rogério Carvalho se disse impressionado com o que viu e destacou que isso é parte do reflexo do trabalho do prefeito Givanildo Costa de cuidar com carinho do povo salgadense.

“Eu percebo que essa coligação está forte. Vamos ter a juventude de Givanildo e a experiência dos ex-prefeitos Gilvando e Janete. Aqui nessa cidade tem gente que quer ser prefeito não para cuidar do povo, mas para cuidar de si mesmo e esse político não serve porque não vai olhar nos olhos das pessoas e cuidar delas. Givanildo sim representa um projeto de trabalho e seriedade”, disse o senador.

A inauguração do comitê do PT na cidade mostrou a força de Givanildo e o próximo comitê a ser inaugurado será no povoado Água Fria. E a expectativa é que mais uma vez os salgadenses mostrem a vontade de ver o município continuar mudando.

Ascom Givanildo