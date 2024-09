Givanildo lota evento e exalta poder transformador das mulheres salgadenses

O último sábado, 14, foi de euforia para os apoiadores da reeleição do prefeito de Salgado, Givanildo Costa (PT). Isso porque ele conseguiu reunir uma quantidade significativa de mulheres salgadenses para um encontro que promoveu o balanço das ações da gestão nos últimos quatro anos, bem como discutiu o futuro para o município.

O prefeito relembrou as conquistas que as mulheres salgadenses tiveram em sua gestão. As oportunidades no mercado de trabalho foi uma delas, já que as mulheres estão no comando de 70% das secretarias municipais, representam 80% dos cargos de coordenações, 100% das direções escolares, 50% das diretorias de departamento e 65% das pessoas que conquistaram o primeiro emprego são mulheres.

O prefeito destacou também a implantação do Centro de Referência ao Atendimento à Mulher, o CRAM. Nele as mulheres que são vítimas de violência doméstica são acolhidas e recebem amparo psicológico e jurídico para superarem o trauma e seguirem em frente.

“Tenho muito orgulho de na minha gestão ter as mulheres ocupando a maioria das secretarias municipais e a maioria de outros cargos. E graças às mulheres salgadenses nós conseguimos mudar a vida de muita gente. E podem ter certeza que sob a nossa gestão vamos continuar garantindo mais respeito e mais espaço a vocês mulheres”, destacou o prefeito.

Presente no encontro, a primeira-dama do município, Aldeane França, destacou a força e a representatividade que as mulheres têm hoje na sociedade. Ela também ressaltou seu papel no município, contribuindo no sucesso da gestão do prefeito Givanildo Costa.

“Fiquei emocionada em ver esse espaço cheio de mulheres. Quero dizer que dentro de cada uma de nós existe uma força que transforma o mundo. A gestão do prefeito Givanildo é uma administração que acolhe todos e ao lado dele, nos momentos bons e ruins, luto para que nós mulheres conquistem mais espaço. E agradeço a ex-prefeita Janete Barbosa, por ser essa grande mulher em nosso município e por estar ao nosso lado”, disse Aldeane.

Aquelas que veem e são atingidas diretamente por todas essas ações e projetos não deixam de notar e reconhecer a forma como as mulheres são tratadas pela atual gestão e todas as portas de oportunidade que se abriram para o público feminino nos últimos três anos.

“Hoje eu só tenho a agradecer porque durante muitos anos nós jovens e mulheres não fomos ouvidas. Mas isso mudou e hoje eu estou aqui. Faço parte do NUCA e nós jovens e mulheres somos reconhecidas e temos oportunidades com essa gestão. Por isso, muito obrigado por tudo, prefeito Givanildo”, destacou a estudante Ana Luíza Tavares.

Ascom Givanildo Costa