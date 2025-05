Glicia Kelline vai ministrar imersão ‘Comunicação em Essência’ em Aracaju

A treinadora comportamental de comunicação, Glicia Kelline vai realizar a terceira edição da imersão presencial ‘Comunicação em Essência’ nos dias 17 e 18 de maio, das 9 às 20h, no Vidam Hotel, localizado na Orla da Atalaia em Aracaju. A imersão é um treinamento comportamental com o objetivo de promover um mergulho profundo na identidade de cada participante para que acesse a mais pura essência e possa se comunicar com confiança, magnetismo, fluidez e performance. A assessoria de imprensa é da Navarro Comunicação.

“Imagine dois dias intensos mergulhando profundamente na sua essência, descobrindo o que te faz um ser único e aprendendo a se expressar com confiança, segurança e magnetismo. A imersão Comunicação em Essência é um evento presencial que foi desenhado para você que quer se destacar tanto na vida pessoal quanto na profissional. Será uma experiência única e eu garanto que você nunca viveu nada igual”, convida Glicia Kelline.

A imersão vai contar com dinâmicas de alto impacto, estratégias comunicativas, ferramentas práticas, teorias validadas e metodologia própria, com foco em desenvolver as habilidades de fala, expressão, clareza, organização de ideias, posicionamento, gestão de emoções, liderança, resolução de conflitos.

“Você está a um passo de revolucionar a forma como se comunica!. Essa é a oportunidade de destravar sua comunicação e de despertar o seu potencial máximo. Se você deseja crescer, liderar e impactar, a imersão é o seu lugar! As vagas são limitadas e eu te garanto: será inesquecível”, convida.

O evento está dividido em duas áreas. Na área Diamante, o participante terá acesso a: Kit Diamante com jantar premium exclusivo no dia 16 de maio, assento exclusivo, acesso prioritário e networking. A área Diamante é exclusiva para apenas 30 pessoas.

Na área VIP, o participante terá acesso a: Kit VIP com networking. “Serão dois dias inteiros de muito aprendizado, troca e transformação”, promete a treinadora.

As inscrições que são limitadas podem ser feitas através do link https://gliciakelline.com.br/imersao-comunicacao-em-essencia

texto e foto Fredson Navarro