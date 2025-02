GM de Socorro faz balanço positivo sobre as primeiras ações da gestão

A GMS aderiu ao Pronasci, discutiu novas diretrizes e firmou parceria junto à Sejuc e EGESP para realização de cursos e capacitações

A Guarda Municipal de Nossa Senhora do Socorro (GMS), órgão vinculado à Secretaria Municipal da Defesa Social (Semdes), está focada em garantir a segurança da população e dos bens públicos municipais. Logo no início da atual gestão, o prefeito Samuel Carvalho realizou uma reunião geral, na qual foi apresentado o novo corpo de comando da instituição e discutidos temas relevantes para o órgão. Na ocasião, também foi anunciada a adesão ao Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci) e discutidas novas diretrizes para o serviço diário dos guardiões.

O secretário municipal da Semdes, coronel Márcio Lima, destacou a importância dessas ações para o órgão. “Iniciamos os trabalhos à frente da secretaria dando passos importantes. Com essa adesão ao PRONASCI, por exemplo, a GMS estará habilitada a receber recursos logísticos e financeiros através do Governo Federal. Também aderimos ao Programa Bolsa Formação, a fim de capacitar os agentes de segurança pública”, explicou.

Ainda em janeiro, a GMS firmou uma parceria com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejuc) e a Escola de Gestão Penitenciária (EGESP) para viabilizar a realização de cursos e capacitações da instituição. Durante a capacitação, os guardiões participarão do Estágio de Qualificação Profissional (EQP), onde serão abordadas as técnicas operacionais e disciplinas a exemplo de armamento e tiro, direitos humanos, atendimento a grupos vulneráveis, noções de legislação em relação à Lei Maria da Penha, entre outras. Os guardiões também realizarão treinamento com pistolas e armas longas, o qual capacitará a tropa para usar esses equipamentos bélicos.

O comandante da GMS, Renilton Santos, afirmou que o órgão está focado nas demandas da população e trabalhando para garantir a segurança de todos. “Para que pudéssemos colocar a casa em ordem, começamos quitando dívidas antigas que impediam a Guarda de adquirir novas munições, por exemplo. Agora, iniciamos a aquisição de novos coletes e, em breve, de outros equipamentos, a fim de assegurar o bem-estar dos socorrenses”, disse.

Outra ação que vai mudar a realidade do Município de Socorro é a criação do grupamento de motopatrulhamento. De acordo com o comandante Renilton Santos, a GMS, junto à Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e do Turismo (Semdetur), tem se reunido com empresários para viabilizar uma parceria público-privada na criação do grupamento. “O objetivo é que esse grupamento dê uma maior eficiência no atendimento de ocorrências, em especial as ocorrências no centro comercial e no complexo industrial”, detalhou Renilton.

Foto: Milton Carvalho

Fonte: Assessoria de Comunicação