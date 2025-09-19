GMA atua em pontos turísticos de Aracaju e garante a segurança daqueles que visitam a capital

A capital sergipana é conhecida por sua hospitalidade e por oferecer belas paisagens aos moradores e visitantes. Mas, além do charme natural, como a cidade do Sol, Aracaju tem se destacado pelo fortalecimento da segurança pública municipal. A Guarda Municipal de Aracaju (GMA), vinculada à Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), atua diariamente em diversos pontos turísticos, garantindo tranquilidade, proteção ao patrimônio e bem-estar da população.

Entre os locais contemplados pelo patrulhamento estão a Orla de Atalaia, Colina do Santo Antônio, os calçadões da 13 de Julho e Formosa Aracaju, os Mercados Centrais, a Orlinha do bairro Industrial e a Orla Pôr do Sol. Nesses espaços, a presença da GMA se dá tanto por meio de patrulhamentos quanto pelo atendimento de ocorrências. Além disso, tem ainda as paradas breves (PBs) que funcionam como referências de proximidade e acolhimento para quem circula por essas áreas.

O trabalho é realizado por diferentes grupamentos especializados: a Ronda dos Mercados (Rondam), que atua nos Mercados Centrais, Orlinha do bairro Industrial e Colina do Santo Antônio; a Ronda da Capital (Rondac) que está na Orla pôr do Sol; e o Ciclopatrulhamento, que garante mobilidade e agilidade no atendimento das demandas no parque da Sementeira, Calçadões da 13 de Julho e Formosa Aracaju e Orla de Atalaia.

Segundo o subcomandante da GMA, subinspetor Leonardo Faria, o esforço é constante para manter a sensação de segurança em locais de grande circulação. “Temos uma atuação permanente em todos esses espaços, com atenção especial aos finais de semana, onde intensificamos as rondas devido ao aumento expressivo do fluxo de pessoas. A Guarda Municipal está presente em toda a cidade, da Zona Norte à Zona de Expansão, cumprindo sua missão de proteger não apenas o patrimônio artístico, histórico e cultural, mas principalmente as pessoas”, destacou.

O secretário do Turismo de Aracaju, Fábio Andrade, reforçou a importância da iniciativa. “A segurança é um dos principais fatores que contribuem para a experiência do turista. Com a atuação da Guarda Municipal nos pontos turísticos, conseguimos unir hospitalidade e tranquilidade, garantindo que visitantes e moradores aproveitem Aracaju com conforto e confiança”, afirmou.

Katiana Soares, modelista de São Paulo (SP), aprovou a segurança na capital. “Eu achei uma cidade muito tranquila, boa para passear à noite, segura. É onde você deixa a bolsa e pode ir para a praia, o que é muito difícil fazer isso em outro lugar. Você tem como aproveitar, sem se preocupar com seus pertences”, disse ela.

A mãe de Katiana, a aposentada Marlene Menezes, também teve a mesma impressão e garantiu que pretende voltar a Aracaju. “Amei e vou voltar de novo. Andei com a bolsa, celular na mão e não vi nada. É bem tranquilo mesmo. Por isso que eu falo, quem quiser pode voltar aqui”, afirmou a aposentada.

As ações fazem parte do programa Aracaju Segura, que integra planejamento, presença ostensiva e proximidade com a comunidade. O resultado é uma cidade cada vez mais preparada para receber turistas e oferecer qualidade de vida aos moradores.

Foto: ASCOM/GMA