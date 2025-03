GNV GANHA FORÇA COMO ALTERNATIVA SUSTENTÁVEL E ECONÔMICA PARA O TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM SERGIPE

Mais rentável, menos poluente e com menor impacto ambiental. O Gás Natural Veicular (GNV) tem se consolidado como uma alternativa energética estratégica para o transporte rodoviário pesado em todo o país, e Sergipe avança com protagonismo nessa transformação. A ampliação da rede de postos abastecendo com GNV ao longo das principais rodovias sergipanas vai facilitar a vida de caminhoneiros e transportadoras, além de estimular práticas mais sustentáveis no setor.

Neste contexto, o Governo do Estado de Sergipe, por meio da Sergipe Gás S/A (Sergas), deu mais um passo importante com a instalação de GNV para frotas pesadas no Posto Reforço 2, no município de Umbaúba. A iniciativa marca o início da criação do “Corredor Azul”, projeto que prevê a estruturação de uma rota de abastecimento de GNV em pontos estratégicos das rodovias estaduais, oferecendo suporte logístico, segurança energética e economia para o setor.

“Além de ser uma fonte de energia mais limpa, o GNV também proporciona uma redução significativa nos custos operacionais do transporte, o que torna seu uso ainda mais atrativo para empresas e motoristas autônomos. A expectativa é que, com a expansão do Corredor Azul, Sergipe se torne referência no uso do gás natural como solução energética para o transporte de cargas”, destaca o diretor presidente da Sergás, José Matos.

O projeto reforça o compromisso do governo com a interiorização do gás natural e consolida Sergipe como um vetor de desenvolvimento energético, com foco na sustentabilidade, inovação e eficiência. A utilização do GNV em veículos pesados é observada em postos localizados no estado, e tende a crescer à medida que novas unidades de abastecimento forem integradas à rede.

