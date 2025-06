GO Sergipe inicia a semana com 390 vagas de emprego disponíveis

A plataforma GO Sergipe inicia a semana com a oferta de 390 oportunidades de emprego. A ferramenta digital do Governo de Sergipe é gerenciada pela Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), por meio do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT). Atualmente, mais de 280 empresas estão ativas na plataforma com vagas em aberto.

Dentre as oportunidades de emprego para Aracaju, estão as de técnico mecânico (2 vagas), escriturário (2 vagas), vendedor em comércio atacadista (5 vagas), corretor de imóveis (2 vagas), vendedor porta a porta (5 vagas), auxiliar de serviços jurídicos (1 vaga) e operador de telemarketing (5 vagas), esta última, destinada para PCD.

A plataforma também disponibiliza vagas para o interior do estado. Em Estância, tem vaga para auxiliar de almoxarifado (1 vaga), vendedor (2 vagas), fiscal de loja (1 vaga), alinhador de pneus (1 vaga). Em Lagarto, estão abertas oportunidades para auxiliar de linha de produção (1 vaga), motorista de caminhão (5 vagas), ajudante de carga e descarga (5 vagas), encarregado de produção química (2 vagas), operador de máquinas fixas (5 vagas), aplicador de material isolante em caldeiras e tubulações (1 vaga), entre outras. Para Neópolis, tem vaga para tratorista agrícola (1 vaga). Em São Cristóvão, estão contratando auxiliar de produção na confecção de roupas (3 vagas).

Trabalhadores em busca de colocação no mercado de trabalho dos municípios de Nossa Senhora da Glória, Tobias Barreto, Barra dos Coqueiros, Itabaiana, Capela, Maruim, Rosário do Catete, Nossa Senhora do Socorro, Propriá, Itabaianinha, Simão Dias e Pirambu também encontram vagas abertas nos municípios por meio da plataforma.

Atendimento fi-gital

Desde o seu lançamento em março deste ano, mais de 14 mil trabalhadores já cadastraram seus currículos na plataforma, que intermediou mais de 340 encaminhamentos para entrevistas. A iniciativa digital tem facilitado o encontro do trabalhador em busca de oportunidades com o empregador com vagas a preencher em todo o Estado. Além disso, a Secretaria do Trabalho tem realizado diversas ações pelo interior com o ônibus do GO. Uma estratégia fi-gital – que une o físico e o digital – para levar mais oportunidades pelo interior de Sergipe.

A plataforma GO Sergipe é acessível e de uso intuitivo, mas quem tiver dificuldade ou dúvida quanto ao uso da ferramenta pode buscar o atendimento presencial no NAT, das 7h às 13h, na rua Santa Luzia, 680, no bairro São José, em Aracaju, de segunda a sexta-feira. É necessário levar documentação pessoal e comprovante de residência, além de currículo e certificados que comprovem experiências profissionais anteriores, quando for o caso.

Além das oportunidades de trabalho, a plataforma digital GO Sergipe também é o meio de inscrição nos programas de qualificação gratuitos do governo, como o ‘Qualifica Sergipe’ e o ‘Primeiro Emprego’. A plataforma garante, ainda, espaço para o empreendedor divulgar os seus serviços.

Foto: Ascom Seteem