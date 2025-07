GO Sergipe oferta 687 oportunidades de emprego nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira, 9, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), disponibiliza 687 vagas de emprego na plataforma GO Sergipe (Geração de Oportunidade), a iniciativa digital do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT).

Para se inscrever é só acessar a plataforma por meio do site gosergipe.se.gov.br. A plataforma é acessível e de uso intuitivo, mas quem tiver dificuldade ou dúvida quanto ao uso pode buscar o atendimento presencial no NAT, das 7h às 13h, na rua Santa Luzia, 680, no bairro São José, em Aracaju, de segunda a sexta-feira. É necessário levar documentação pessoal e comprovante de residência, além de currículo e certificados que comprovem experiências profissionais anteriores, quando for o caso.

GO Sergipe em números

Lançada em março deste ano, a ferramenta, que aproxima trabalhadores das empresas contratantes, atualmente já tem 16.125 currículos cadastrados, 346 empresas parceiras registradas e 268 serviços ofertados aos sergipanos. Além disso, a Seteem tem realizado diversas ações pelo interior do estado com o ônibus do GO, levando oportunidades para quem está mais distante da capital, em uma estratégia fi-gital, que une o físico e o digital.

Confira algumas das vagas disponíveis por município:

Aracaju

Engenheiro civil – saneamento (3 vagas)

Chefe de cozinha (1 vaga)

Encarregado de bar e restaurante (1 vaga)

Vendedor porta a porta (1 vaga)

Administrador de rede e sistemas computacionais (1 vaga)

Gerente de crédito imobiliário (3 vagas)

Consultor de vendas (1 vaga)

Caldeireiro – chapas de ferro e aço (1 vaga)

Campo do Brito

Engenheiro civil (2 vagas)

Pedreiro (20 vagas)

Servente – construção civil (20 vagas)

Carpinteiro (5 vagas)

Apontador de obras (4 vagas)

Mestre de obras (5 vagas)

Capela (vagas exclusivas PcD)

Lavador de veículos (5 vagas)

Lanterneiro (5 vagas)

Mecânico de implementos (5 vagas)

Borracheiro (5 vagas)

Motorista I (5 vagas)

Operador de carregadeira (5 vagas)

Eletricista (5 vagas)

Tratorista I (5 vagas)

Tratorista II (5 vagas)

Tratorista III (5 vagas)

Técnico de segurança do trabalho (5 vagas)

Motorista operador de munck (5 vagas)

Caldeireiro (5 vagas)

Técnico de enfermagem do trabalho (5 vagas)

Motorista carreteiro (13 vagas)

Itabaiana

Auxiliar de limpeza – exclusiva pcd (1 vaga)

Lagarto

Analista financeiro – economista (1 vaga)

São Cristóvão

Gerente comercial (1 vaga)

