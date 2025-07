Gonzagão celebra a essência nordestina com xote, baião e talentos sergipanos

O forró seguiu ecoando forte no Complexo Cultural Gonzagão neste sábado, 12, com a segunda noite da Temporada de Forró, promovida pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap). A iniciativa, que acontece sempre às sextas, sábados e domingos do mês de julho, celebra a cultura popular com programação gratuita e espaço revitalizado no conjunto Augusto Franco, em Aracaju.

O palco foi comandado por artistas que carregam o forró na alma e na trajetória. Santana Baião da Penha, Corisco do Trovão e Rafinha ‘O bom de verdade’ deram o tom da noite com repertórios que exaltam o baião, o xote e a poesia da vida no interior. Cada apresentação reforçou o compromisso da Temporada em valorizar os talentos locais e manter viva a essência da música nordestina.

Santana Baião da Penha foi o responsável por abrir a segunda noite da Temporada de Forró do Gonzagão e animou o público com um repertório repleto de clássicos do forró tradicional. Alagoano de origem e cidadão sergipano de coração, o artista destacou a emoção de se apresentar no espaço revitalizado.“É gratificante cantar Gonzaga na casa do Gonzaga. Esse palco tem uma energia única, é uma honra poder celebrar o legado do Rei do Baião junto ao povo sergipano, que sempre me recebeu com tanto carinho”, afirmou o forrozeiro.

A banda Corisco do Trovão também foi um dos destaques da noite e não deixou ninguém parado. A banda levou ao palco do Gonzagão o autêntico forró romântico e fez o público dançar do começo ao fim. Michelle, vocalista do grupo, celebrou a receptividade do público e a energia contagiante do espaço. “Foi uma surpresa maravilhosa ver a casa cheia. Cantar os sucessos do forró que marcam gerações, num palco tão simbólico como esse, é gratificante demais”, afirmou.

Já o cantor Nestorzinho destacou a emoção de fazer parte do evento e elogiou a estrutura do espaço. “O Gonzagão está ainda mais bonito. É um local tradicional, que carrega muita história, e estar aqui hoje foi simplesmente emocionante”, disse. Encerrando a segunda noite da Temporada de Forró do Gonzagão com muita animação, o sergipano Rafinha, conhecido como ‘O Bom de Verdade’, subiu ao palco e surpreendeu o público com sua energia contagiante. “Cresci ouvindo falar do Gonzagão e hoje estar aqui, nesse palco tão simbólico para a cultura sergipana, é uma conquista”, reconheceu.

Encantamento geral

Com fogueira cenográfica, espaços instagramáveis, área de alimentação e decoração temática, o Gonzagão se transforma em ponto de encontro entre gerações, reunindo turistas e moradores em torno da identidade sergipana. A temporada segue até o fim de julho. Dona Geodete Oliveira, de 78 anos, foi uma das primeiras a chegar para aproveitar a noite de forró do Gonzagão. Apaixonada pelo ritmo tradicional, ela celebra a importância do espaço para a cultura sergipana. “Esse forró tradicional é maravilhoso e muito importante para nós. Eu sou acostumada a vir dançar aqui e estava com saudade. O Gonzagão é uma casa tradicional, é um ponto de encontro com a nossa cultura, com as nossas raízes”.

O casal Edneide Silva e Valter Gomes aproveitou a segunda noite da Temporada de Forró do Gonzagão para reforçar o valor da cultura nordestina. Para a dupla, eventos como este são fundamentais para manter as raízes vivas e fazer com que mais pessoas conheçam a força do nosso povo. “O mundo precisa conhecer mais da nossa cultura. Aqui tem talento, tem alegria, tem verdade. O Gonzagão é a casa do povo nordestino e merece estar sempre assim, cheio de música e de memória”.

A advogada Elis Alcântara, natural da Bahia, contou que visitou Sergipe há cerca de um ano e logo decidiu morar no estado. Encantada com a cultura local, ela destacou a beleza do período junino e a energia contagiante da Temporada de Forró do Gonzagão.“Não há época mais encantadora. O País do Forró é tudo de bom! É lindo ver como o sergipano valoriza sua cultura, suas tradições, sua música. Vim visitar, me apaixonei e fiquei”, declarou.

Realização

A Temporada de Forró do Gonzagão é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Banese, em parceria com o Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura e com o patrocínio da Eneva, Iguá Saneamento e Maratá.