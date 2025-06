Gota Serena leva seu forró arretado ao Forró Caju neste domingo, no Palco Gerson Filho

Depois do sucesso do Arraiá do Café e do Forró na Casa do Mangue, a banda sergipana Gota Serena segue encantando o público com sua energia contagiante e seu compromisso com o forró tradicional. Neste domingo, 29 de junho, às 20h30, o grupo sobe ao Palco Gerson Filho, na Praça do Mercado Municipal de Aracaju, para mais uma apresentação especial. Desta vez dentro da programação oficial do Forró Caju, um dos maiores festejos juninos do país.

Com um repertório que reverencia os grandes mestres do gênero, como Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Jackson do Pandeiro, a Gota Serena promete colocar o público para dançar ao som de muito xote, baião e arrasta-pé. A banda é formada por André Leite na sanfona, João Alberto no violão, Tom Toy, Ítalo e Gleidson na percussão, além dos vocais marcantes de Renatinha e Sullyvan, que trazem força e emoção à interpretação das canções.

A participação da banda no Forró Caju marca mais um passo importante na trajetória do grupo, que vem se destacando por sua fidelidade à essência do forró e pelo carisma de suas apresentações ao vivo. Levar sua música ao coração do Mercado Municipal, em um dos palcos mais simbólicos da festa, reforça a conexão da Gota Serena com as tradições populares e com o público sergipano.

O show é gratuito e faz parte da extensa e vibrante programação do Forró Caju 2025, que celebra a cultura nordestina com shows de artistas locais e nacionais em diversos espaços do centro histórico da capital. Chegue junto, traga sua alegria e venha dançar com a gente! Vai ser uma noite linda de forró, memória e pertencimento do jeitinho que só o São João de Sergipe sabe ser.

Texto e foto assessoria