Governador acolhe imagem de Nossa Senhora Divina Pastora, padroeira de Sergipe

O governador Fábio Mitidieri participou nesta sexta-feira, 27, do acolhimento da imagem de Nossa Senhora Divina Pastora, padroeira de Sergipe, que pelo segundo ano consecutivo é levada para o espaço da Vila do Forró, na Orla da Atalaia, em Aracaju. O momento antecede o ‘Arrasta Fé’, evento ecumênico com as religiões católica, evangélica e de matrizes africanas, realizado pelo Governo do Estado, que acontece na área do Arraiá do Povo nos dias 4, 5 e 6 de julho.

O Padre Jhonatan Michael, do município de Divina Pastora, no leste sergipano, conduziu o rito religioso desta sexta-feira, na Vila do Forró. “Começamos no ano passado a trazer a imagem de Nossa Senhora Divina Pastora, padroeira do estado, aqui para a Vila do Forró. Fizemos uma mini procissão aqui mesmo, em agradecimento. A santa, além de estar ligada à religião, também é ligada à renda irlandesa, outro patrimônio sergipano, patrimônio imaterial. Mas, hoje estamos antecipando um grande evento que será na próxima semana, nos dias 4, 5 e 6, o nosso ‘Arrasta Fé’, uma festa ecumênica com os católicos, evangélicos, umbandistas e candomblecistas, que realizamos pela primeira vez em Sergipe. É importante festejar, mas é importante também agradecer e louvar a Deus pelas bênçãos alcançadas”, afirmou o governador Mitidieri.

Após a chegada, a santa foi levada para uma capela cenográfica montada na Vila do Forró e às 18h teve início a procissão, que saiu da capela em direção ao Barracão. Conduzindo a oração, o padre Jhonatan destacou que em Sergipe existe uma relação íntima entre a cultura, período junino e fé católica. “É o segundo ano que trazemos a imagem da Divina Pastora para este momento de oração no Arraiá do Povo. Em 2017 ela foi proclamada padroeira de Sergipe e desde então procuramos cada vez mais incluí-la nos momentos importantes. Sergipe é o país do forró e a padroeira não poderia deixar de estar também presente nesse momento tão importante da nossa cultura”, declarou o religioso.

No palco, foi realizado um momento de oração que contou com a participação do governador Mitidieri, autoridades como o ex-deputado federal André Moura e secretários de Estado, turistas e fiéis. Após a oração, a imagem retornou para a igreja, onde permanecerá disponível para visitação do público.

Turismo

O Arraiá do Povo iniciou no último dia 30 de maio e se encerrará neste domingo, 29, totalizando 30 dias de festa. O evento que reuniu várias atrações locais e nacionais atraiu grande quantidade de turistas para o estado. As funcionárias públicas aposentadas Ana Parente e Irene Lima são de Florianópolis e vieram pela primeira vez a Sergipe. Elas se disseram encantadas com a beleza e hospitalidade do estado.

“É magnífico! Não esperava encontrar o governador hoje aqui, no meio de nós e participando de uma procissão. Procurávamos um canal para elogiar o estado e nos deparamos com ele aqui. Parabenizamos pessoalmente. Vamos divulgar Sergipe em Florianópolis. Era um sonho meu de muito tempo atrás conhecer o estado. Estamos encantadas com a cidade e com o povo, que é muito simpático”, afirmaram as amigas, que desembarcaram na última segunda-feira, 23, em Aracaju e embarcam para Santa Catarina neste sábado, 28. “Curtimos o São João daqui terça-feira e só não viemos ver Joelma ontem, porque chegamos cansadas de um passeio a Xingó. Mas, se Deus quiser retornaremos. Vocês moram num paraíso”, completaram.

Renda irlandesa

A presença de artesãs da renda irlandesa de Divina Pastora também marcou o momento de fé. A renda irlandesa, delicada técnica de bordado introduzida em Sergipe por religiosas europeias no século XIX, encontrou em Divina Pastora não apenas um local de preservação, mas também de profunda devoção. Produzida majoritariamente por mulheres, muitas vezes em espaços ligados à fé católica, a renda se tornou símbolo de devoção e sustento, sendo oferecida como promessa ou doação em nome de Nossa Senhora Divina Pastora, padroeira do município e padroeira de Sergipe.

O trabalho artesanal era, e ainda é, uma forma de oração silenciosa, de fé tecida ponto a ponto. Em Divina Pastora, a santa é mais que padroeira: é guardiã das rendeiras. A renda irlandesa se entrelaça com a religiosidade popular, tornando-se expressão de fé, identidade cultural e resistência feminina em território sergipano.

O Governo de Sergipe tem investido na renda irlandesa como uma forma de preservar o patrimônio cultural e gerar renda para as comunidades locais, especialmente em Divina Pastora, onde a técnica é mais forte. O programa ‘Renda Veste Sergipe’ busca capacitar e inserir as rendeiras no mercado da moda, valorizando a tradição e a história da renda irlandesa.

Foto: Reinaldo Moura