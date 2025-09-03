GOVERNADOR ANUNCIA INVESTIMENTOS DE R$ 33 MILHÕES EM TOBIAS BARRETO E AUTORIZA OBRAS ESTRUTURANTES

Após acompanhar a reforma do Centro de Excelência Joaldo de Carvalho, realizar a entrega do laboratório de análises clínicas do Hospital São Luiz Gonzaga e acompanhar as ações do programa Ciranda, em Itabaianinha, o governador Fábio Mitidieri seguiu agenda nesta terça-feira, 2, no interior do estado e autorizou investimentos da ordem de R$ 33 milhões para Tobias Barreto.

Durante a agenda, o governador destacou os compromissos do dia. “Autorizamos a ordem de serviço da ampliação de um Hospital, que receberá um novo centro cirúrgico, um tomógrafo, terá seu número de leitos ampliados, receberá uma sala de parto, um heliporto para atendimentos emergenciais, enfim, toda uma estrutura será erguida. Dei, também, a ordem de serviço para a rua Rotary, que se tornará uma avenida duplicada com ciclovia, iluminação e paisagismo, um investimento de quase R$ 17 milhões. E outra ordem de serviço foi dada: a criação de uma Estação de Tratamento de Água (ETA), que será executada pela Deso”, enumerou.

O prefeito da cidade, Dilson de Agripino, agradeceu a intervenção na cidade. “Tobias Barreto, hoje, é agraciada por Deus e pela do trabalho do Governo do Estado”, frisou.

Investimentos

Com a assinatura da ordem de serviço da reurbanização e melhoramentos de 1,46 km da rodovia Rotary, o estado injeta R$ 16.499.999,18 na duplicação da via. Foi dada, também, a ordem de serviço de reforma e ampliação da Unidade de Pronto Atendimento São Vicente de Paulo (UPP), que será convertida em Hospital de Pequeno Porte (HPP), com investimento de R$ 1.279.334,98.

Entre as principais melhorias da unidade destacam-se a reforma e reativação do Centro Cirúrgico, com novos fluxos e ambientes de apoio, ampliação da Sala de Estabilização, equipada com cinco leitos para atendimento a pacientes graves, construção de sala de internamento do tipo isolamento, adequação das enfermarias, totalizando 13 leitos distribuídos em alas masculina, feminina e pediátrica, construção da base de concreto e sinalização do heliponto, com passarela de acesso direto ao interior da unidade; construção de cobertura de acesso e reforma do necrotério, além da recuperação da estrutura do reservatório de água e obra da sala de tomografia e sala de parto.

A ampliação do sistema de abastecimento de água de Tobias Barreto e dos povoados Roma e Riacho Fundo, nova Estação de Tratamento de Água (ETA), terá o investimento total de R$ 15.241.165,50 . Ao todo, as três obras totalizam R$ 33.020.499,66 .

Foto: Arthur Soares