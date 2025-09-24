Governador anuncia investimentos em Amparo de São Francisco durante a 58ª edição do ‘Sergipe é aqui’

O governador Fábio Mitidieri participou nesta quarta-feira, 24, da 58ª edição do programa de gestão itinerante ‘Sergipe é aqui’, em Amparo do São Francisco, município do baixo São Francisco, cujas ações foram realizadas no entorno da Escola Municipal Ivany da Glória Freire. A próxima edição da iniciativa será no município de Maruim, no leste sergipano.

Na oportunidade, o governador autorizou a execução de 15.000 metros quadrados (m²) de pavimentação asfáltica, assinou o projeto de lei (PL) do Programa Bolsa Amparo, que tem o objetivo de atender 200 famílias em situação de extrema pobreza e o PL ‘Reforma Amparo’, que tem o objetivo melhorar a qualidade da moradia das famílias em extrema pobreza, entregou veículo utilitário à Secretaria Municipal de Saúde para deslocamento de profissionais e materiais e recebeu da Câmara Municipal de Vereadores o Título de Cidadão amparense.

Em Amparo, Mitidieri enumerou programas importantes para a população, como o ‘Opera Sergipe’ e o ‘Enxerga Sergipe’, que têm alta demanda nas edições do ‘Sergipe é aqui’. “Amparo é uma pequena cidade e para nós isso não é um impeditivo. Estamos hoje com o aparato da administração pública para atender a população. Ela é a capital de Sergipe por um dia. O baixo São Francisco é uma região muito rica e tem um povo muito humilde, que neste momento precisa de oportunidades. Ainda em campanha falei sobre o potencial do território e agora, como governador reafirmo. Anunciamos obras e investimentos para cá, e trouxemos também programas sociais”, destacou o governador, acrescentando que nesta semana enveredou pelo interior do estado, em agenda oficial.

“Ontem, entregamos, vistoriamos e demos ordem de serviço de novas obras em General Maynard, Nossa Senhora das Dores e Capela. Hoje trouxemos o ‘Sergipe é aqui’ para Amparo, e amanhã vamos fiscalizar as obras em Glória e Gararu. Na sexta-feira, estaremos em Porto da Folha”, adiantou Mitidieri.

Verônica Alves da Silva é uma das beneficiadas do ‘Opera Sergipe’ e desde cedo aguardava a chegada do governador para agradecê-lo pelas ações na Saúde. Ela disse que antes do procedimento cirúrgico era diabética e hipertensa. “Assim que o governador chegou fiz questão de agradecer a cirurgia bariátrica que fiz. Era o meu sonho! Hoje consigo calçar meu tênis e fazer minhas caminhadas”, contou.

Mariezete Talianan também passou pelo mesmo procedimento, por meio do ‘Opera Sergipe’, e disse que nutre um sentimento de gratidão pelo programa. “Depois da bariátrica, tive mais qualidade de vida. Eu estava pré-diabética e não conseguia calçar um tênis. Já eliminei 17 quilos e hoje estou na academia, calço meu tênis, não sou mais pré-diabética, durmo melhor e tudo isso apenas um mês depois da cirurgia. Só tenho a agradecer”, disse.

O prefeito de Maruim, Gilberto Maynart, prestigiou o Sergipe é aqui em Amparo de São Francisco nesta quarta e antecipou ao governador Fábio Mitidieri que está ansioso em ser a 59ª cidade a recepcionar o programa. “Estou aqui para trabalhar. Para honrar a confiança recebida, sou governador de todos. É dessa maneira que a gente constrói nossa história”, direcionou Mitidieri ao gestor maruinense.

‘Sergipe é aqui’

O programa, coordenado pela Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc), transforma um município do interior na capital sergipana por um dia e disponibiliza cerca de 160 serviços da administração pública em um só lugar. O ‘Sergipe é aqui’ já beneficiou mais de 266 mil pessoas em 57 cidades por onde passou.

Entre os serviços disponíveis estão atendimentos de saúde (consultas médicas e exames); emissão da segunda via de certidões de nascimento, casamento, óbito; agendamento e emissão da carteira de identidade; acesso à tarifa social da Deso; castração de animais; serviços do Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe; orientações jurídicas; atividades de lazer e cultura; e outras ações da estrutura governamental. Mais de 20 Secretarias de Estado e diversos órgãos da administração pública estadual estão envolvidos no projeto.

“É uma honra termos o Sergipe aqui em Amparo. Hoje, Amparo é a capital do estado de Sergipe. Esse projeto inovador traz serviço para a população e aproxima o governo do povo das cidades pequenas, como Amparo, que é o menor município do estado”, disse o prefeito de Amparo do São Francisco, Marcos Santos.

Foto: Arthur Soares