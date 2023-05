Governador  anuncia novas secretárias de Meio Ambiente e Transparência

O governador Fábio Mitidieri usou as redes sociais nesta terça-feira (30) para anunciar os nomes dos novos gestores das Secretarias de Meio Ambiente e da Transparência e Controle.

Fábio anunciou Déborah Dias para comandar a secretaria do Meio Ambiente e Silvana Lisboa, servidora da Sefaz, para liderar os trabalhos na Secretaria de Transparência e Controle.

Em sua pagina no instagran, Fábio Mitidieri disse que “cumprindo nosso objetivo de promover espaços de destaque a profissionais mulheres, contaremos com a expertise das técnicas Déborah Dias e Silvana Lisboa no comando das pastas do Meio Ambiente e da Transparência e Controle, respectivamente”.

