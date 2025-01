Governador anuncia obra de infraestrutura para o Guajará

Prefeito Samuel Carvalho comemora decisão que trará mais dignidade aos socorrenses

O Governador do Estado, Fábio Mitidieri, anunciou na manhã desta quarta-feira (8) a obra de infraestrutura do bairro Guajará, que vai trazer mais dignidade ao povo socorrense. O anúncio foi feito durante o lançamento oficial da Campanha de Matrículas 2025 da Rede Estadual de Educação, que aconteceu no Colégio Estadual João Batista Nascimento, no Conjunto Marcos Freire II, em Nossa Senhora do Socorro. O prefeito, Dr. Samuel Carvalho, ressaltou a importância da obra para o município e garantiu celeridade na confecção dos projetos iniciais.

A obra fará parte do programa Acelera Sergipe, iniciativa do Estado que visa acelerar obras de infraestrutura em diversos municípios e conta com a participação de várias instituições da administração pública.

Para Samuel Carvalho, esse grande presente atende um desejo de anos do povo socorrense. “O governador acabou nos dando essa excelente notícia. Esse é um sonho muito grande, não só dos moradores do Guajará, como da comunidade socorrense como um todo. Agora é fazer os projetos, apresentar ao governador e iniciar essas obras o mais breve possível”, ressaltou.

Para o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, essa obra vai mudar a feição do bairro e precisa de um projeto bem estruturado para que, quando pronta, a população tenha a dignidade que tanto merece. “Precisamos de um projeto muito bem feito, para que a gente possa trazer efetivamente a obra que proporciona dignidade para aquelas pessoas que vivem na lama e sem saneamento. Então, está confirmada, é questão de honra, mas vamos nos organizar para tirar o povo da poeira e da lama”, afirmou o governador.

“Já havia ligado para o prefeito Samuel solicitando o projeto que contemplasse toda a localidade. Tem todo um processo burocrático a ser estabelecido, mas o importante é que o governador já autorizou e sinalizou a realização dela. Agora é combinar com o prefeito, alinhar com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, verificar o projeto e partir para a licitação”, admitiu Luiz Roberto, secretário de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura.

Segundo o governador, essa é uma obra de alto investimento, que o município sozinho não consegue fazer. “É necessária a força do Estado, porque estamos falando de uma obra de quase R$ 100 milhões e nós vamos fazer essa obra porque Socorro merece, é a segunda maior cidade do nosso estado e tem um povo maravilhoso”, garantiu o governador.

Foto: Juracy Feitosa

Fonte: Assessoria de Comunicação