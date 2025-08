Governador Fábio Mitidieri anuncia parcerias com o município de São Cristóvão durante entrega de reforma do Museu Histórico de Sergipe

O Governo de Sergipe realizou nesta sexta-feira, 1º, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) e da Secretaria Especial da Cultura (Secult/SE), a reabertura do Museu Histórico de Sergipe, em São Cristóvão. O espaço ficou fechado para reforma por três anos, e recebeu investimento de R$ 1.428.171,13 do Estado. O governador Fábio Mitidieri esteve presente e, na oportunidade, anunciou parcerias com o município. Fábio confirmou que a partir deste mês de agosto, irá despachar uma vez por mês em São Cristóvão; e garantiu apoio cultural à edição 2025 do Festival de Artes de São Cristóvão (Fasc).

Os anúncios foram feitos na cerimônia realizada pela Prefeitura Municipal de São Cristóvão, em comemoração aos 15 anos de chancela da Praça São Francisco como Patrimônio Cultural da Humanidade. Mitidieri destacou a decisão de despachar uma vez por mês no município com base em sua importância histórica e cultural para Sergipe, ao lembrar que o hoje Museu Histórico de Sergipe foi um palácio governamental quando São Cristóvão era a capital do estado.

“Para mim será uma alegria e uma honra muito grande poder, a partir deste mês, em todos os meses, despachar um dia em São Cristóvão. Queremos devolver ao município, mesmo que por um dia, o direito de ser a capital de Sergipe. A nossa Cidade Mãe merece essa homenagem. Vamos ouvir as demandas do prefeito, dos vereadores e do povo, fazendo com que as pessoas de São Cristóvão tenham dignidade. Esse Museu era o Palácio de Governo no passado, e hoje, neste dia de celebração, vamos devolver a capital para cá por um dia em todos os meses”, disse o governador.

Em seguida, ele confirmou o apoio cultural, por meio da Funcap, ao Festival de Artes de São Cristóvão 2025, que marcará os 53 anos do Festival. O evento cultural, organizado pela Prefeitura de São Cristóvão, acontece entre 20 e 23 de novembro.

“Será uma das maiores edições da história. Eu disse ao prefeito que vamos fazer parceria em 2025, entre Estado e município, para reforçar ainda mais essa festa, e prometo que vamos fazer bonito. Já está aqui a ordem à Funcap e à Secult, para que caprichem esse ano”, acrescentou.

A cerimônia contou com a presença de autoridades, representantes de instituições culturais e da sociedade civil, celebrando um importante marco para a história, cultura e turismo do estado. Fábio esteve presente por meio de um convite do prefeito de São Cristóvão, Júlio Santana, e ressaltou a aproximação entre ambos os grupos. “É importante salientar isso: Governo do Estado e município trabalhando de mãos dadas. Quem ganha é a população, e a gente está aqui hoje celebrando isso”, afirmou.

A união entre poderes em prol da população também foi destacada por Júlio Júnior. “A gente está nesse momento de aproximação. O Governo do Estado está chegando com o investimento, fazendo essa entrega importantíssima do Museu. Agradeço ao governador pelo presente que você nos dá, neste dia que celebramos os 15 anos da chancela da Praça São Francisco como patrimônio cultural da humanidade pela Unesco. São Cristóvão é a Cidade Mãe de Sergipe, e o senhor é sempre bem-vindo”, sublinhou.

As demais autoridades presentes também classificaram de forma positiva a aproximação entre Governo de Sergipe e Prefeitura de São Cristóvão. “É um momento de muita alegria. Esse equipamento é importante para o turismo de São Cristóvão. E a ideia de despachar daqui todo mês, para nós, é algo simbólico. Isso devolve, pelo menos simbolicamente, o sonho de João Bebe Água de ter Sergipe como capital do estado. O povo de São Cristóvão agradece por isso”, afirmou o ex-prefeito do município e secretário de Governo, Marcos Santana.

O deputado estadual Paulo Júnior, que é natural da cidade, também elogiou a entrega do Museu Histórico de Sergipe totalmente restaurado. “Representando São Cristóvão na Assembleia Legislativa, quero agradecer ao Governo do Estado. Este equipamento vai estar aberto a todos os turistas na nossa cidade de São Cristóvão. Ele é gerido pelo Estado, e a Prefeitura tem feito parcerias com o Governo para fomentar e incentivar a manutenção e a preservação de todo o patrimônio público do nosso município”, disse.

Também esteve presente na solenidade o ex-deputado federal André Moura, que afirmou: “Estou muito feliz aqui em estar ao lado de todos neste dia tão importante. Parabenizo o governador pela iniciativa, com um grande simbolismo de trazer a estrutura do Governo do Estado. Todas as vezes que o governador estiver em São Cristóvão, trará boas notícias à Cidade Mãe de todos os sergipanos”.

Diversos secretários de Estado e autoridades participaram da cerimônia, como o deputado federal Fábio Reis, os deputados estaduais Neto Batalha e Jeferson Andrade, além dos vereadores por São Cristóvão: Thiago Corrêa (presidente da Câmara de Vereadores), Fabio do Frevorando, Rodrigo Guery, Raelzinho Filho, Ítalo Macario de Santana Rocha, Rafael do Sucatão, Leandro da Renovação, Luciano da Colônia, Marcão da Pastoral, Marcus Lázaro da Costa Santo, Rege do Rosa Maria, Robson da RR, Robson da Cabrita e Cabo Vitor.

Reabertura do Museu

A reforma do Museu Histórico de Sergipe foi realizada por meio da Funcap, responsável pela administração, e executada pela Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas (Cehop). Iniciada em dezembro de 2022, ela contemplou a restauração cuidadosa da parte externa e interna do edifício, garantindo a preservação de sua estrutura histórica e de sua relevância para a memória sergipana.

O Museu Histórico de Sergipe é a instituição museal mais antiga do estado, e um dos espaços culturais mais visitados de São Cristóvão, sendo parte integrante do conjunto arquitetônico da Praça São Francisco. O espaço é original do século XVIII, possui arquitetura colonial e elementos de arte barroca, e já serviu como palácio do Poder Executivo no período provincial, quando São Cristóvão era a capital sergipana.

O serviço contou com revisão do telhado, da parte elétrica e pintura geral, substituição de peças danificadas, acabamento, revisão elétrica, entre outros. Também foi feita a aquisição de novos equipamentos eletrônicos que vão apoiar o funcionamento do espaço. Outro destaque é o planejamento para a realização de futuras adequações voltadas à acessibilidade do museu, cujos projetos estão em análise junto ao Iphan.

O diretor-presidente da Funcap, Gustavo Paixão, exaltou a conclusão dos trabalhos. “Hoje, depois de três anos, temos a alegria de entregar o espaço 100% restaurado e transformado. Isso mostra o compromisso do Governo do Estado com a preservação da nossa cultura, do nosso patrimônio. O investimento aqui entrou em torno de R$ 1,5 milhão, e não foi uma obra fácil. São Cristóvão coloca Sergipe como centro dos patrimônios no mundo, e que essa inauguração seja apenas um grande passo para que a gente possa continuar enaltecendo e valorizando a cultura de Sergipe”, ressaltou ele.

O acervo histórico do Museu passou por um processo minucioso de conservação. Foram restauradas peças de mobiliário, numismática, artes plásticas e armaria. Por serem objetos de alta sensibilidade, o trabalho contou com a expertise do restaurador Henrique Braga, que assegurou mínima intervenção e máxima preservação dos itens.

“Neste museu, a gente celebra muito da cultura sergipana. Você vê peças que datam dos séculos passados, e conhece um pouquinho mais da nossa sergipanidade. A gente sai daqui mais enriquecido do ponto de vista cultural, mas também inspirado para seguir em frente, trabalhando para fazer com que esse povo continue sendo forte, trabalhador, e construindo uma nova história”, acrescentou o governador Fábio Mitidieri.

Praça São Francisco

Também foi realizada a cerimônia de celebração do aniversário de 15 anos do título de Patrimônio Cultural da Humanidade da Praça São Francisco, entregue pela Organização das Nações Unidas pela Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). A praça, localizada no Centro Histórico da cidade, foi tombada em 2010, consolidando-se como local de identidade e memória para o município e a comunidade nacional e mundial, e sendo fortalecida como expoente histórico e turístico da Cidade Mãe.

A cerimônia contou com a presença de autoridades, representantes de instituições culturais e da sociedade civil, celebrando um importante marco para a história, cultura e turismo de todo o estado. “Essa praça que é patrimônio mundial da Unesco, e hoje celebramos a nossa história, a nossa arte, a nossa cultura, em um local que tem mais de 400 anos. Não tem como você não se emocionar ao chegar aqui e ver tanta história. Estamos celebrando o nosso povo, o nosso passado, e aprendendo para melhor projetar o futuro”, enfatizou Mitidieri.

Até hoje, apenas 15 locais ou monumentos no Brasil foram tombados pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) como patrimônio cultural da humanidade, e, assim como São Cristóvão, congregam a Organização das Cidades Brasileiras Patrimônio Mundial (OCBPM). Datada do século XVI, a Praça São Francisco foi traçada segundo a Ordenação Filipina, código urbano utilizado pela realeza espanhola nas colônias ultramarinas no tempo de Felipe II.

Tombada em 18 de agosto de 2010 pela Unesco como Patrimônio da Humanidade, a praça contém em seu entorno a Igreja e o Convento de São Francisco, Museu de Arte Sacra, a antiga Santa Casa de Misericórdia com anexo à Igreja Santa Izabel e o Palácio dos Governadores (atual Museu Histórico de Sergipe) além dos demais casarios do entorno. Ela é considerada de importância fundamental para a memória, identidade e criatividade dos povos e riqueza das culturas.

Esta união entre poderes em prol da população também foi destacada por Júlio Santana. “A Praça São Francisco é um patrimônio cultural da humanidade, apenas 15 cidades no Brasil têm esse título, e a gente tem que tirar muito proveito disso, com a população se apropriando do que pertence a ela. O maior patrimônio da nossa cidade é o nosso povo, mas a Praça São Francisco tem uma relevância muito grande, e a gente tem que devolver isso em forma de cultura, patrimônio e história”, complementou o prefeito Júlio Júnior.

