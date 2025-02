Governador Fábio Mitidieri anuncia publicação de edital do concurso público com 878 vagas para a Secretaria de Saúde de Sergipe

O mês de fevereiro começou com oportunidades e boa notícia para os sergipanos. O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, anunciou nesta segunda-feira, 3, que o edital para o concurso público da Saúde será publicado nesta terça, 4.

O certame prevê o preenchimento de quase 900 vagas, sendo o maior concurso destinado a essa área já realizado em Sergipe.

Ao informar sobre a divulgação do edital, Fábio Mitidieri lembrou que os concursos públicos ocorridos nesta gestão são fruto da demanda da população, que tem sido prontamente atendida pela gestão estadual. “O pessoal vinha cobrando o concurso da Saúde, e o edital será publicado amanhã, dia 4 de fevereiro. São 858 vagas para 15 cargos – assistente social, biólogo, cirurgião dentista, farmacêutico, enfermeiro, médico, nutricionista, psicólogo, bioquímico, terapeuta ocupacional, entre outros”, sintetizou o governador.

A banca escolhida para a condução do processo seletivo é o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). O período de inscrição será de 11 de março a 9 de abril, e a previsão é que as provas sejam realizadas no dia 1º de junho. Já o período para solicitar isenção do valor de inscrição vai dos dias 10 a 12 de fevereiro.

O concurso terá duas fases para cargos superior e apenas uma fase para cargos de nível médio; a primeira se trata das provas objetiva e discursiva, enquanto a segunda, destinada aos cargos de nível superior, inclui a prova de títulos.

As 878 vagas estarão divididas nos seguintes cargos: 627 para médico, 80 para enfermeiro, 72 para técnico em enfermagem, 25 para cirurgião dentista, 20 para assistente social, 13 para técnico em radiologia e 12 para psicólogo. Também estarão disponíveis nove vagas para fisioterapeuta, cinco para biólogo, três para os postos de farmacêutico bioquímico, fonoaudiólogo, nutricionista e terapeuta ocupacional, e outras duas para a função de farmacêutico.

O concurso da Saúde deriva dos Projetos de Lei nº 478/2024 e nº 475/2024, aprovados pela Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) em dezembro de 2024, que viabilizaram a publicação do edital. As medidas geraram modificações nos Planos de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCVs) para os servidores da saúde, incluindo os novos concursados, estabelecendo ajustes nas tabelas de vencimento básico dos grupos ocupacionais da administração pública estadual.

Concursos

Atualmente, o Governo do Estado administra 21 concursos públicos: o da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema), cujos 55 aprovados já foram nomeados; os concursos para contador da Secretaria de Estado da Administração (Sead) e auditor da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz); para agentes e escrivães da Polícia Civil; Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro); para a Coordenadoria Geral de Perícias (Cogerp) e para a Procuradoria Geral do Estado (PGE).

Além desses, há oito concursos em andamento: outro da Sefaz, já autorizado e com comissão formada; Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese), em fase recursal; Fundação Renascer, em fase de contratação da banca; gestor governamental da Sead, também em fase de contratação da banca; Polícia Militar de Sergipe (PMSE); Secretaria de Estado da Saúde (SES); Secretaria de Estado da Educação (Seed), previsto; e Seasic, cujo edital já foi publicado e as inscrições estão abertas.

Outros quatro concursos da gestão passada ainda estão em vigência, e podem ocorrer novas convocações – Polícia Penal; Polícia Militar; Bombeiro Militar; Delegado de Polícia.

Há também o concurso para o Banco do Estado de Sergipe (Banese).

Foto: Reinaldo Moura