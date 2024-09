Governador apresenta balanço dos festejos juninos e anuncia calendário de eventos até março de 2025

O governador Fábio Mitidieri reuniu a imprensa nesta sexta-feira, 13, e representantes da sociedade em mais uma edição do ‘Café Ponto Gov’. Durante o encontro, o governador apresentou o balanço dos festejos juninos de 2024, destacando o impacto econômico e cultural, além de anunciar o calendário de eventos até março de 2025.

“Os números mostram que o investimento no São João traz alegria e movimenta a economia. Investimos R$ 27 milhões, sendo R$ 7 milhões captados com patrocínio, e o retorno foi expressivo, com R$ 80 milhões circulando na economia local. Isso trouxe emprego, renda e alegria para a nossa população. Além disso, estamos renovando essa política de incentivo à cultura e ao turismo, porque os resultados são muito claros”, afirmou o governador.

Festejos Juninos 2024

Com um investimento de R$ 27 milhões – sendo 7 milhões captados por patrocínios -, os festejos juninos de 2024 atraíram um público total de 772.063 pessoas, incluindo 162 mil turistas que passaram pelo ‘Arraia do Povo’, na Orla de Atalaia. De acordo com o governador, a média de gastos por pessoa foi de R$ 104, gerando um impacto de R$ 80 milhões em circulação na economia local.

O evento envolveu 118 atividades econômicas e contou com 389 atrações nos 60 dias de festejos juninos, das quais 204 eram sergipanas, promovendo a valorização da cultura local. Além da valorização cultural, o evento teve um forte impacto no mercado de trabalho, com 780 novos postos de trabalho gerados para ambulantes, 301 para barracas de fogos, 161 para bares e restaurantes, e 344 para hotéis e pousadas, segundo dados da Fecomércio e do Observatório de Sergipe.

A segurança foi garantida por mais de 8 mil profissionais, e 612 atendimentos médicos foram realizados, todos sem ocorrências graves. O setor turístico foi um dos mais beneficiados, com o aeroporto de Aracaju registrando um aumento de 10,75% no número de passageiros durante o período junino. A rede hoteleira alcançou uma ocupação de 92%, superior aos 90% registrados no ano anterior. Além disso, 81% dos hotéis e pousadas relataram aumento, e 64,1% informaram um crescimento no faturamento em comparação à média mensal.

Já no quesito geração de empregos, entre janeiro de 2023 e junho de 2024, Sergipe criou 19.561 novos postos de trabalho. A taxa de desocupação caiu de 11,9% em 2022 para 9,1% no segundo trimestre de 2024, a menor desde 2015.

Em termos de arrecadação, o ISS de Aracaju gerado em junho de 2024 foi de R$ 39,3 milhões, representando um aumento de 27,75% em relação ao ano anterior. A arrecadação de ICMS em junho registrou R$ 84 milhões, um aumento 21,80% de 2024 comparado a 2022. “Somente no ICMS foram R$ 84 milhões, e o prefeito de Aracaju arrecadou R$ 39 milhões em ISS, um aumento de 27% em relação ao ano anterior. Isso comprova que estamos no caminho certo, gerando emprego através da cultura e do turismo. Além disso, valorizamos nossos artistas sergipanos, que se apresentaram em peso durante os festejos”, ressaltou.

Planejamento

O chefe do Executivo Estadual também enfatizou a importância do planejamento para o sucesso dos eventos. “O segredo tem sido o planejamento antecipado. Quando você organiza com antecedência, dá tempo para o setor de turismo se preparar, para que as pessoas possam vender pacotes e os moradores possam se organizar. Não é só uma festa, é uma experiência cultural. Nós ampliamos áreas, aumentamos o número de banheiros, e o resultado foi um evento que 99% das pessoas recomendariam”, frisou.

Calendário de eventos

Durante o ‘Café Ponto Gov’, Fábio Mitidieri também anunciou a programação dos eventos que ocorrerão no segundo semestre de 2024, com foco no fortalecimento da cultura e do turismo no estado. “Em outubro, teremos a ‘Vila da Criança’, um evento voltado para o público infantil. Em novembro, durante o Pré-Caju, traremos dois trios elétricos, um dedicado ao Verão Sergipe, com Durval Lelys e Alinne Rosa, e outro ao Arraiá do Povo, com Natanzinho Lima e Ramon e Randinho. Em dezembro, voltamos com o nosso Natal Iluminado, e em janeiro e fevereiro, o Verão Sergipe, com muita cultura e esporte para todos”, declarou.

A ‘Vila da Criança – Todo Mundo Quer Brincar’, – acontecerá entre os dias 7 e 26 de outubro, na Orla de Atalaia, em Aracaju. Com uma programação voltada para o público infantil, o evento contará com atrações como cinema, arena gamer, brinquedos infláveis, teatro, roda gigante e carrossel. Além disso, haverá uma praça de alimentação com opções saudáveis. O evento promete proporcionar momentos de diversão para as crianças e suas famílias, promovendo a inclusão e o lazer em um ambiente seguro.

Pré-Caju 2024

Outra grande novidade são os blocos do Governo do Estado no Pré-Caju, que será realizado de 8 a 10 de novembro. A festa contará com dois blocos especiais: o Trio Verão Sergipe, que trará Durval Lelys no dia 9 e Alinne Rosa no dia 10, e o Trio Arraiá do Povo, com Natanzinho Lima no dia 9 e Ramon e Randinho no dia 10. O evento promete ser um dos maiores pré-carnavais do estado, celebrando a cultura local com atrações de destaque no cenário musical.

Vila do Natal Iluminado

De 13 de dezembro a 5 de janeiro de 2025, a Vila do Natal Iluminado transformará Aracaju em um cenário natalino encantador. Pelo segundo ano, o evento contará com pista de patinação no gelo, roda gigante, Casa do Papai Noel, trenzinho de Natal, e outras atrações, além de uma área de alimentação e espaços instagramáveis. Com uma série de atrações culturais, o Natal Iluminado visa atrair turistas e promover a cultura local.

Outra novidade é o Festival de Blues e LED na Praça Fausto Cardoso de 6 a 12 de janeiro de 2025. O evento contará com oficinas de música e gastronomia, economia criativa e feiras de artesanato.

Verão Sergipe 2025

O ‘Verão Sergipe 2025’, programado para acontecer de 17 de janeiro a 2 de março, contará com uma série de eventos culturais e esportivos nas praias e cidades do estado, incluindo Caueira, Ponta dos Mangues, Canindé de São Francisco, Pirambu, Barra dos Coqueiros e Abaís. O evento busca fomentar o turismo e a geração de renda durante a alta temporada.

