Governador apresenta estrutura final do Arraiá do Povo 2023 à imprensa  

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, recepcionou, na manhã desta quinta-feira, 1º, profissionais da imprensa sergipana em mais uma edição do Café Ponto Gov, para apresentar a estrutura final do Arraiá do Povo 2023. A visita foi acompanhada por representantes dos órgãos estaduais e municipais envolvidos na logística da festividade junina que promete agitar sergipanos e turistas, ao longo de mais de 30 dias de uma programação cultural diversificada, reunindo mais de 100 atrações artísticas.

Na ocasião, o governador Fábio, ao lado de seu secretariado e equipe técnica, percorreram toda estrutura do evento, passando pela Vila do Forró – uma vila cenográfica criada para receber os sergipanos e turistas, um ambiente repleto de cores e símbolos da cultura nordestina, e a arena do Arraiá do Povo, local onde serão realizadas as apresentações musicais. Além disso, foram visitadas as áreas de comercialização e os ambientes que foram reservados às equipes que atuarão na festa, a fim de garantir a segurança e tranquilidade do público. A visita encerrou-se com a benção do padre Marcelo Conceição, na capelinha de Santa Dulce dos Pobres erguida na Vila do Forró.

O governador expressou sua felicidade em trazer de volta o Arraiá do Povo para a população de Sergipe e destacou para a imprensa a importância de mostrar, conhecer e divulgar a beleza do Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia. “Desejo que seja um São João de paz, luz, que seja uma festa agradável para todo o povo, onde possamos nos divertir, brincar e sorrir. Ao total, junto com nossos patrocinadores, aos quais quero agradecer o apoio, realizamos um investimento na ordem de R$ 14 milhões, concretizados em um trabalho realizado com muito cuidado, pois nossa intenção é oferecer a festa mais bonita para os sergipanos e turistas. E o resultado é um arraiá realmente encantador”.

Fábio Mitidieri falou também que que queria muito viver esse momento e poder trazer para a população um ambiente de muita cultura, alegria, tradição, onde as famílias pudessem se divertir. “Pude ver como nossa festa está bonita e, à noite, a população vai encontrar uma festa organizada com muito segurança para que o sergipano, o turista possa se divertir com tranquilidade. Nosso desejo é fazer com que todos se sintam bem recebidos, acolhidos em nossa estrutura com acessibilidade, tudo pensado com muito carinho para oferecer a melhor festa junina para o nosso povo, cada vez mais bonita”.

A criação de empregos, gerando novas fontes de renda, através do arraiá, também foi ressaltada por Fábio. “Várias famílias tirarão seu sustento através dessa festividade, nossos festejos juninos aquecerão a cadeia produtiva sergipana, impulsionando a economia do estado”, disse Fábio, que aproveitou para agradecer a parceria firmada entres as secretarias de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), do Turismo (Setur), da Comunicação (Secom) e a Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap).

O secretário de Comunicação, Cleon Menezes, falou sobre a satisfação de poder realizar um evento tão grandioso como esse. “O nosso Arraiá do Povo vai impulsionar não só o turismo, mas a economia do nosso estado. Preparamos tudo com muito carinho, atenção, e tem a mão do nosso governador. Quem vier para nossa vila cenográfica vai perceber que está tudo feito com muito detalhe e cuidado, pois construímos ela pensando em acolher as famílias, além da nossa arena, preparada para receber as apresentações musicais. Então, toda a infraestrutura foi pensada para todos, sergipanos e turistas, para que curtam e desfrutem do melhor São João de todos”.

Tradição junina e sergipanidade

Para o secretário de Estado da Educação e da Cultura, Zezinho Sobral, este é um momento muito especial para todo sergipano apaixonado por forró, pelas tradições e cultura junina. “O São João, como nós vimos na benção do padre agora pela manhã, começa pela fé, começa pela religiosidade, começa pelo entendimento de que este é um momento de confraternização, fraternidade, de vivência da sergipanidade, onde as famílias se reúnem, os amigos se encontram com alegria, paz, além da oportunidade de promovermos o desenvolvimento turístico do nosso estado, e a geração de emprego e renda”, disse, ao frisar a alta potencialidade que Sergipe tem para receber investimentos de toda a parte do Brasil e mundo.

“Este também é um momento de mostrarmos tudo de bom e maravilhoso que nós temos em Sergipe, para o Brasil e para o mundo. Por isso, estou muito feliz e contente de ver um governo que entende isso e que está comprometido a trazer o futuro para agora. Estamos vivendo um momento muito importante de materialização, de assegurar nossa marca, dizer Sergipe é o país do forró, porque ele foi cantado assim por Rogério, o cantor de Estância, que fez essa música e que hoje se materializa para o Brasil inteiro”, concluiu Zezinho.

Segurança preparada

O comandante do Policiamento Militar da Capital, George Melo, explicou a respeito da estrutura preparada pela segurança pública do Estado, que envolve a participação da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e outros órgãos, incluindo a presença da Samu. Todos estarão atentos e de plantão durante todo evento.

“A Polícia Militar montou uma estrutura de segurança abrangendo a vila e o espaço fechado dos shows. Estaremos vigilantes com patrulhas, prontos para agir diante de qualquer comportamento inadequado durante a festa. Além disso, realizaremos patrulhamento motorizado nas áreas próximas, incluindo a faixa de areia, que será monitorada, o espaço aéreo com a ajuda do GTA, a aeronave da polícia, e o controle do trânsito local por meio da Radiopatrulha. Teremos, até mesmo, uma delegacia no local para lidar com ocorrências que possam ocorrer durante o evento, proporcionando atendimento dedicado a turistas, sergipanos e a todos que participarem dessa celebração. Nossa equipe está pronta para garantir a segurança da população que vem festejar o São João”.

Fonte e foto ASN