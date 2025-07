Governador apresenta os resultados e planejamento que devem assegurar desenvolvimento para Sergipe

O governador Fábio Mitidieri apresentou nesta quarta-feira, 16, em coletiva à imprensa, resultados conquistados pelas gestão estadual nos últimos 30 meses e o planejamento para o médio e longo prazos, por meio do Desenvolve Sergipe, um novo ciclo de investimentos estruturantes que transformará a realidade do estado. Com a Fase 2 do Acelera Sergipe, Pró Rodovias e mais de 160 novas obras previstas para o estado, o Desenvolve Sergipe deve disponibilizar R$ 4,48 bilhões para o estado nos próximos anos.

Segundo o governador, os investimentos do programa de infraestrutura Desenvolve Sergipe vão garantir o desenvolvimento do estado para diversas gerações, assim como a competitividade futura na atração de empresas diante das mudanças previstas pela Reforma Tributária. “Vamos fazer os investimentos necessários, mostrando nossa saúde fiscal. O momento que Sergipe atravessa é único e vamos aproveitar essa oportunidade para que o estado se desenvolva ainda mais. Com mais infraestrutura, vêm mais empresas para o estado e geração de emprego e renda para a atual e futuras gerações. Os recursos gerarão ainda mais oportunidades para nossa população”, ressaltou.

A solidez fiscal de Sergipe permite que parte desses recursos sejam acessados por meio de operação de crédito junto a instituições financeiras, com condições favoráveis para o estado. A estratégia já é adotada por outros estados, como São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Bahia e Pernambuco. “Esses recursos vão ser captados a juros de 6% ao ano diante do momento fiscal favorável que conquistamos. O Estado tem recursos, como os da Deso, que estamos capitalizando a 15% ao ano, então posso ter um recurso mais barato no mercado, com carência. Do ponto de vista da gestão, nós estamos fazendo o que é mais inteligente. Grandes estados e países fazem dessa maneira”, destacou Mitidieri.

De acordo com a secretária de Estado da Fazenda, Sarah Tarsila, o estado trabalhou para consolidar sua saúde fiscal e segue se planejando com responsabilidade. “A gestão é fiscalmente conservadora, jamais vamos pensar em endividar o Estado acima das nossas possibilidades e da nossa capacidade de pagamento. A gente tem que aproveitar esse momento para beneficiar as várias gerações, são obras que ficarão para os filhos e netos da população sergipana. E mais infraestrutura atrai mais empresas, mais geração de emprego, renda e arrecadação. E quando aumentamos a arrecadação, conseguimos proporcionar mais saúde, mais educação e mais segurança aos sergipanos”, elencou a gestora da Sefaz.

Fábio lembrou que o Estado de Sergipe tem atualmente o menor endividamento da história e um dos menores do país. “Hoje, o endividamento do Estado corresponde a 4,5% da receita corrente líquida, o que é de longe o menor endividamento da nossa história. Com a operação de crédito prevista, será de 10% a 15%, o que continua sendo o menor endividamento da história do Estado”, informou.

A vice-líder do Governo na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), deputada estadual Kitty Lima, sublinhou que é preciso deixar claro para a população sobre a necessidade de aproveitar o bom momento vivido por Sergipe. O limite de endividamento dos estados, estabelecido pelo Senado Federal, é de 200% da Receita Corrente Líquida (RCL). Hoje, nós estamos com 4,5%, ou seja, é histórico. Então esse crédito vem em boa hora para a modernização do estado e melhoria das nossas rodovias. Sergipe nunca cresceu tanto como está crescendo agora na gestão do governador Fábio Mitidieri”, enfatizou a parlamentar.

Planejamento

A operação de crédito será apreciada pela Alese. Líder do Governo na Assembleia Legislativa de Sergipe, o deputado Cristiano Cavalcante explicou que a operação de crédito financiará obras que devem elevar a autoestima do povo sergipano. “Essas obras projetarão o nosso Estado a um patamar ainda maior de desenvolvimento, de geração de emprego, de renda e, sobretudo, de melhor qualidade de vida para o povo sergipano. Esses recursos deverão ser aproveitados a partir do ano de 2026 para 2027. Então, isso mostra o pensamento do governo de desenvolvimento, futuro, de projetar Sergipe, cada vez mais, para um futuro de prosperidade e resultados positivos para o povo sergipano”, frisou.

Para Fábio Mitidieri, o planejamento de curto, médio e longo prazos é necessário para que Sergipe se destaque no cenário econômico que se desenha para os próximos anos. “Essas obras que listamos aqui vão durar dois, três, quatro, cinco anos e vão ter um efeito transformador na nossa economia. E o desprendimento desses recursos é feito mediante medição. Então, à medida que você vai executando a obra, o recurso vai sendo liberado. Então, o Estado de Sergipe não fica com esse recurso guardado. Ele vai usando à medida que as coisas vão acontecendo”, completou.

Em execução

Somente com relação à transformação já em curso na infraestrutura do estado, são 300 obras e projetos em execução, contemplando 80% das cidades sergipanas, com R$ 3,2 bilhões em investimentos e 51 mil empregos diretos e indiretos gerados a partir dos recursos injetados nos projetos estruturantes em todo o estado.

Os impactos positivos para Sergipe abrangem a melhoria da mobilidade urbana e da qualidade de vida da população, com obras como as da Fase I do Acelera Sergipe, que já contempla 40 cidades e 61 projetos e intervenções, por meio de R$ 425 milhões em investimentos; e do Pró Rodovias, que contempla 25 cidades com 36 projetos e intervenções, com recursos da ordem de R$ 1,1 bilhão.

Foto: Reinaldo Moura