Fábio assina protocolo com diretores da Optimus para construir campus tecnológico de pesquisa em Sergipe

O governador Fábio Mitidieri recebeu nesta quinta-feira, 13, diretores da Optimus Technology Group, empresa global de tecnologia que irá investir na implantação de um data center e um campus de um centro tecnológico de pesquisa em Sergipe. No encontro, foi assinado um protocolo de intenções, que demonstra a vontade de ambas as partes em tornar o projeto realidade. Mitidieri exaltou a parceria e reforçou a importância deste empreendimento para o estado.

“Estamos vivendo um grande momento econômico, e este é mais um passo. Quando você ganha credibilidade, as portas estão abertas, e o esforço diário de todos nós é para viver momentos como esse. Hoje é o primeiro dia de um novo momento em Sergipe com a Optimus, trazendo desenvolvimento de emprego e grandes perspectivas futuras em um projeto grandioso”, afirmou o governador.

A Optimus deverá se tornar a empresa pioneira para o credenciamento e operacionalização da Companhia Administradora da Zona de Processamento de Exportação do Estado de Sergipe (CAZPE). Esta iniciativa estratégica é fundamental, posicionando a instalação como um hub regional que atenderá empresas do Brasil, Estados Unidos e mercado latino. A mediação junto à empresa, sediada nos Estados Unidos, é conduzida pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise) e pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec).

“Hoje nós realizamos aqui o lançamento de uma pedra fundamental. O governo está vivendo um momento importante, pois tem feito seu dever de casa no âmbito da regularidade fiscal, tendo hoje a capacidade máxima de pagamentos, e investindo com recursos próprios. Neste local irá se desenvolver conhecimento, ensinando e capacitando. E o Governo do Estado está junto nisso, com o objetivo de desenvolver Sergipe”, pontuou o secretário do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia, Valmor Barbosa.

As ZPEs são áreas de livre comércio com o exterior, destinadas a empresas voltadas à produção de bens a serem comercializados fora do país, com incentivos para que sejam atraídas. O registro que possibilitará a operacionalização da ZPE em Sergipe deverá ser feito junto ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), com a expectativa de ser o mais investimento da companhia na América Latina.

A reunião contou com a presença de toda a diretoria da Optimus, incluindo o presidente, Sam Tenório III; além de membros Energisa, Receita Federal, Desenvolve-SE, Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise), e secretarias de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan), Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), e Fazenda (Sefaz). A apresentação foi feita pelo head Brasil da empresa, Anand Hemnani, que destacou a importância do empreendimento e a força de Sergipe, único estado considerado pela Optimus nas pesquisas.

“A gente se sente honrado de estar aqui, com o governador Fábio e toda a equipe, além dos demais players que tornaram essa possibilidade uma realidade. É um campus de um centro tecnológico de pesquisa, para criar uma cadeia alinhada com tecnologia, desenvolvimento de software, e de soluções acadêmicas de pesquisa e desenvolvimento. O mundo está pedindo mais capacitação tecnológica e técnica, e um data center consegue criar ambas as oportunidades com o emprego com valor agregado. Já estamos fazendo isso nos EUA, replicando e adequando esse modelo aqui”, destacou Anand.

Emprego e renda

Além de desenvolver o estado em tecnologia, o data center irá promover a geração de emprego e renda, utilizando-se de mão de obra sergipana e qualificada. O secretário de Planejamento, Orçamento e Inovação, Júlio Filgueira, ressaltou a qualificação como fundamental.

“Além de se tratar de um empreendimento econômico que vai contribuir para a instalação da nossa ZPE, qualificará a nossa mão de obra, porque é um empreendimento de ponta e com alta tecnologia. Ela contempla um centro de pesquisa alinhado com aquilo que pretende o nosso governador, na aceleração digital do Estado”, disse.

Outro objetivo da Optimus é desenvolver um trabalho em parceria com instituições de ensino superior, ajudando na construção de pesquisas na área. Neste sentido, o reitor da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Valter Joviniano, também esteve presente para ajudar a firmar o trabalho.

“Nós parabenizamos o governo por abrir as portas do estado e viabilizar que grandes empresas se instalem aqui. Quando falamos da chegada de novos negócios, temos que olhar para a disponibilização de mão de obra. E ter a universidade participando na qualificação e formação de pessoas é extremamente importante. É um casamento perfeito, e estou honrado em representar a UFS nesse momento tão especial”, destacou.

Operação da Optimus

As tratativas para implantação da Optimus em Sergipe já vinham ocorrendo desde fevereiro deste ano, quando representantes da empresa estiveram em Aracaju e se reuniram com a equipe técnica da Receita Federal, visto que o empreendimento exigirá um posto aduaneiro. A reunião que selou o compromisso com a Optimus Technology Group ocorreu em 27 de fevereiro, no escritório de representação da Optimus no Brasil, em São Paulo.

A Optimus Technology Group é uma consultoria de tecnologia especializada em otimização, virtualização e segurança de data centers. A empresa é a única representante da tecnologia XECO, com exclusividade no Brasil, e atua nos Estados Unidos, Europa, Ásia e Oceania.

Neste sentido, o governador Fábio Mitidieri se dispôs a conhecer pessoalmente o trabalho da empresa em outros locais. “Faço questão de entender isso na prática, para que possamos transmitir essa mensagem de esperança e boas novas à população. Isso estimula nosso povo a estudar e se qualificar, com uma perspectiva de transformação”.

Foto: Reinaldo Moura