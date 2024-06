GOVERNADOR AUTORIZA FINANCIAMENTO PARA ABERTURA DE MAIS 10 LEITOS DE UTI PEDIÁTRICA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, assinou nesta sexta-feira, 31, o decreto para financiamento de dez novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica no Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe (HU-UFS) de Aracaju, unidade vinculada à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). O intuito é atender à crescente demanda no atendimento infantil, especialmente durante o período sazonal, no qual tradicionalmente há um elevado acréscimo de casos de síndromes gripais.

“Já entregamos novos leitos da pediatria do Huse, vamos entregar dez no Hospital da Criança, na próxima semana. Há ainda leitos contratados do Hospital Santa Isabel, tudo isso para ampliarmos o número de leitos da pediatria e melhor atender as nossas crianças”, declarou Fábio.

Com a disponibilização dos leitos de UTI no HU de Aracaju, a rede estadual passará a contar com 322 leitos gerais de pediatria. No início de 2023, o estado contava com 238. A previsão é que, nos próximos dias, sejam entregues mais 32 leitos, totalizando 354 leitos pediátricos, além dos pontos de observação.

O secretário de Estado da Saúde, Walter Pinheiro, informou que com as novas implantações previstas, serão, ao todo, 116 leitos a mais disponibilizados pelo Governo do Estado em um ano e cinco meses.

“A gente celebra hoje esse financiamento para que, na próxima semana, esses leitos estejam em pleno vapor. O governo fez um plano de ampliação da rede assistencial como um todo e, em um ano e meio de gestão, ampliou a pediatria em mais de 40% de leitos nos mais diversos níveis de criticidade. Isso é um marco na saúde sergipana e, principalmente, na linha de cuidado pediátrica”, enfatizou.

A operacionalização dos leitos pelo HU se dará em parceria com a Prefeitura de Aracaju. O secretário municipal de Saúde, João Vitor Burgos Mota, agradeceu o empenho do Estado na parceria em busca de soluções efetivas para o período crítico. “A sazonalidade é um problema já conhecido, mas que se apresenta com peculiaridades a cada ano e essa soma de esforços é necessária nesse enfrentamento”, discorreu.

Segundo o gerente administrativo do HU-UFS, Edélzio Costa Junior, a pretensão é que a parceria possibilite ampliar também a qualidade de atendimento na rede. “O Hospital Universitário forma a maioria dos nossos profissionais e essa parceria vai trazer qualidade à assistência, para o presente e para políticas futuras. A gente acredita que possa contribuir bastante não só no atendimento, mas com futuros estudos sobre a sazonalidade”, disse.

Huse

Com o intuito de reforçar o atendimento em saúde pediátrica, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), disponibilizou, nesta semana, novos leitos da Ala Vermelha da Pediatria de Alta Complexidade do Hospital de Urgências de Sergipe (Huse). O setor passou de 11 para 17 leitos de suporte avançado e estabilização.

Foto: André Moreira