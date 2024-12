Governador autoriza pavimentação de ruas em Divina Pastora na última edição do ‘Sergipe é aqui’ em 2024

Divina Pastora foi o município escolhido para receber a última edição do ‘Sergipe é aqui’ deste ano. Nesta quinta-feira, 5, o governador Fábio Mitidieri aproveitou a ação na terra da renda irlandesa para autorizar a execução de 10 mil metros quadrados (m²) de obras de pavimentação em paralelepípedo e asfáltica em diversas ruas da cidade.

Na 37ª edição do Sergipe é aqui, o Governo do Estado disponibilizou mais de 160 serviços da administração pública para a realização em Divina Pastora, que aconteceu no entorno do Centro de Excelência Dr. José de Melo Prado e na sede da Prefeitura.

Para o governador, tanto a ação do governo itinerante quanto o anúncio das pavimentações demonstram o compromisso da gestão estadual com a população. “O povo precisa do governo e esses serviços fazem diferença nas vidas dessas pessoas. Essa ação é fruto do empenho e da dedicação de cada um dos membros do governo, que estão aqui para servir o nosso povo. Assim, aproximamos mais a gestão do cidadão sergipano”, disse Fábio.

Entre os serviços disponibilizados destacam-se: atendimentos de saúde (consultas médicas e exames); emissão da segunda via de certidões de nascimento, casamento, óbito; agendamento e emissão da carteira de identidade; acesso à Tarifa Social da Deso; castração de animais; serviços do Detran/SE; orientações jurídicas; atividades de lazer e cultura; e outras ações da estrutura governamental. Mais de 20 Secretarias de Estado e diversos órgãos da administração pública estadual estão envolvidos no projeto.

Durante a edição, o município contemplado se transforma, ainda, na capital de Sergipe por um dia. A prefeita Clara Rollemberg destacou a facilidade de acesso a serviços essenciais. “Muitas pessoas das fazendas e povoados, que não tinham como ter esses serviços, estão sendo atendidas hoje no nosso município. São várias pessoas mobilizadas, cidadãos que não podiam ir à capital e, agora, têm essa oportunidade e comodidade, por recebermos o serviço aqui no nosso município”, declarou a gestora municipal.

Obras

As obras de pavimentação asfáltica e granítica serão realizadas por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi). Serão 5 mil m² de vias contempladas com pavimentação em paralelepípedo e 5 mil m² em pavimentação asfáltica.

O gestor da pasta, Luiz Roberto, lembrou que na gestão de Fábio Mitidieri já foram mais de R$ 12,5 milhões de investimentos no município. “É algo muito significativo e representativo para o município. Inclusive, nós estamos aqui na praça Fausto Cardoso, que foi uma iniciativa do governador Fábio Mitidieri para Divina Pastora. A rodovia que interliga Divina Pastora a Santa Rosa de Lima, assim como a que vai de Riachuelo até Malhador foram entregues pelo governador. São investimentos significativos para toda a região e que têm uma importância grande não só por trazer mobilidade para as pessoas que circulam na região, mas também para o escoamento da produção agrícola que é tão importante, assim como para o deslocamento dos trabalhadores que trabalham no segmento da indústria do petróleo e gás”, colocou Luiz Roberto.

Edições

O ‘Sergipe é aqui’ já alcançou aproximadamente 178 mil pessoas nos 36 municípios onde a ação já ocorreu. Antes de Divina Pastora, em 2024 o programa já passou por Gararu, Santana do São Francisco, Muribeca, Cumbe, Moita Bonita, Indiaroba, Cedro de São João, Carira, Itabi, Tomar do Geru, Areia Branca, Umbaúba, Japaratuba, Canindé de São Francisco, Brejo Grande, Nossa Senhora de Lourdes, Pedrinhas e Telha, nesta ordem.

Em 2023 as cidades que receberam o governo itinerante foram: Boquim, Propriá, Porto da Folha, Estância, Carmópolis, Nossa Senhora das Dores, Frei Paulo, Itabaianinha, Itaporanga, Capela, Santo Amaro da Brotas, Ilha das Flores, Riachuelo, Campo do Brito, Tobias Barreto, Poço Verde, e Nossa Senhora da Glória e Laranjeiras.

Foto: Reinaldo Moura