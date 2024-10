GOVERNADOR E PRIMEIRA-DAMA ABREM VILA DA CRIANÇA COM ATRATIVOS NA ORLA DA ATALAIA EM OUTUBRO

Os pequenos sergipanos, famílias e turistas terão, entre os dias 7 e 26 deste mês, um novo espaço dedicado ao público infantil na Praça de Eventos da Orla da Atalaia, em Aracaju: a Vila da Criança. O atrativo promovido pelo Governo do Estado foi aberto nesta segunda-feira, 7, pelo governador Fábio Mitidieri e pela secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania e primeira-dama, Érica Mitidieri.

A Vila da Criança conta com uma programação que inclui atividades culturais, lúdicas, recreativas e artísticas, além de um teatro e um cinema que funcionarão diariamente. O espaço funciona das 17h às 22h.

Segundo o governador Fábio Mitidieri, a Vila foi montada para garantir um espaço recreativo, alegre e seguro às famílias sergipanas. “Hoje é um dia mágico. A vila está linda, com várias atrações, como teatro, cinema, brinquedos, tudo grátis, paras nossas crianças, para os sergipanos e turistas. Fica aqui o convite para quem está em casa vir conhecer; tragam seus filhos, sua família. É um espaço de lazer, familiar e mais uma grande atração do ponto de vista cultural e turístico do estado para nossa população”, disse.

Fábio Mitidieri também destacou o número de pessoas presentes já na abertura do evento. “A Vila está muito bem frequentada já no primeiro dia, já tem muita gente da capital e de todo o estado. Estive no interior, na última semana, e o pessoal já dizia que viria nesta segunda conhecer a Vila da Criança, o que significa que as pessoas compraram a ideia e vão movimentar este espaço lindo, feito com muito carinho, zelo e amor para nossa criançada”, ressaltou.

Idealizadora do atrativo, a primeira-dama Érica Mitidieri lembrou que a gestão estadual se preocupou em trazer uma programação diversificada em um espaço que valorize a integração familiar e ainda a geração de renda para os sergipanos. “A ideia é trazer essa conexão da família, das crianças, em um espaço que elas possam brincar e ser incluídas. E pensando em acessibilidade, a gente vai conseguir colocar Libras para os filmes, o que é uma novidade. A gente quer, cada vez mais, trazer toda a população e todas as crianças para participar de espaços como esse, que fomentam o turismo e geram oportunidades para as pessoas também, que podem trabalhar nestes ambientes”, apontou.

Quanto à geração de emprego e renda, Fábio enfatizou que os eventos já realizados neste ano pelo Estado, como o Verão Sergipe, a Vila da Páscoa, o Arraiá do Povo e a Vila do Forró comprovam o sucesso das atrações em Sergipe. “Os números falam por si só. Estamos batendo recorde no turismo, recorde na ocupação hoteleira, de movimento no aeroporto, o comércio crescendo, empregos sendo gerados, arrecadação aumentando. Isso tudo comprova o acerto na política pública com esses investimentos na cultura e no turismo”, afirmou.

A vendedora de churros Estefanny Oliveira, que também comercializou o produto na Vila da Páscoa, reforçou a importância das iniciativas no espaço. “É bom, é geração de renda, emprego para a gente levar o alimento todo dia para casa. O faturamento sempre é agradável. Aqui o pessoal se reúne com a família, vem prestigiar o evento. Hoje é o primeiro dia, e estamos com a expectativa boa de movimento para o mês”, considera.

De acordo o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, a Vila da Criança ajuda a movimentar a economia e fortalecer o turismo na capital. “O governo traz mais uma ação importante nesse calendário de eventos, que transforma a Orla de Aracaju em um centro, não apenas de entretenimento, mas também pela beleza da própria orla, que se transforma cada vez mais pelo turismo e em um local de convivência”, ponderou.

Atrações

O Cinema da Vila da Criança tem capacidade para 100 pessoas sentadas e ambiente climatizado. No espaço, serão exibidos filmes de curta-metragem, divididos em cinco sessões por dia. O acesso será gratuito e controlado por meio de fila, sendo limitado à lotação do local.

O Teatro da Vila da Criança, por sua vez, comporta 80 pessoas por sessão, e é dedicado à apresentação de espetáculos selecionados por edital da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap). Serão três sessões por dia. A entrada também é gratuita e a fila para acesso liberada nos 15 minutos anteriores a cada sessão.

A Vila da Criança também conta com três casas temáticas, onde personagens lúdicos recepcionam e animam o público. O local pode ser utilizado para visitação e fotografias, e a entrada também é gratuita. Outro espaço cenográfico, a Minicidade, dispõe de simulações de padaria, farmácia, igreja, mercado, banco, hospital, prefeitura e universidade para a diversão das crianças.

No Parque de Diversões da Vila da Criança, o público pode se divertir na roda-gigante, na cama elástica, no carrossel e em brinquedos infláveis. Também há opções de brinquedos acessíveis a pessoas com deficiência (PCD).

A cabeleireira Diana Araújo e seu esposo, Carlos Lima, levaram o pequeno Davi Miguel, de 6 anos, para conhecer a Vila dedicada às crianças e elogiaram a iniciativa. “Essa animação toda é diferente, é otima. Moro aqui há 20 anos e ninguém nunca fez isso”, contou a moradora do Augusto Franco. “Nenhum governador fez tudo isso que ele está fazendo”, confirmou Carlos Lima.

A família aprovou as atrações. “Eu gostei de tudo, ficou perfeito. Está de parabéns o governo”, explicou Diana. “O que mais gostei foi do pula-pula, é bem legal”, completou Davi.

Atividades

No aquário de Recreação serão ofertados, diariamente, diversos tipos de oficina, como slime, biscoito e pintura. Cada sessão terá a duração de 20 minutos e capacidade para 20 crianças, que precisam estar acompanhadas por um adulto responsável. O acesso é gratuito.

Já no aquário Arena Gamer, estão disponíveis 40 computadores para jogos on-line, com cinco opções de jogos. No espaço, é permitida a entrada de crianças a partir de 8 anos, e cada uma terá 30 minutos para jogar. O acesso ao local é feito por meio da fila de espera. A programação do espaço será encerrada de acordo com a demanda. Vale ressaltar que o sistema garantirá o bloqueio de sites com conteúdo adulto.

Para o diretor-superintendente do Instituto Banese, Ézio Déda, a Vila da Criança é uma iniciativa muito importante para celebrar o Dia das Crianças, proporcionando uma programação repleta de arte, cultura e educação. “Para o Instituto Banese, é uma honra contribuir para proporcionar dias mágicos para as crianças sergipanas. ‘Todo mundo quer brincar’ é o tema desse convite que o Governo de Sergipe e o Banese, através do Instituto Banese, fazem a população durante todo esse mês”, efatizou.

Dia das Crianças

No Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro, a vila contará com uma programação especial. Na ocasião, haverá uma celebração da Política Estadual da Primeira Infância (Ser Criança), programa da gestão estadual para o desenvolvimento de iniciativas em prol da população de crianças de 0 a 6 anos. O público também contará com a realização do Bloquinho da Criança e com pocket shows de ex-participantes do reality show musical The Voice Kids.

O evento contará com a participação das secretarias de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), da Saúde (SES) – Vigilância Sanitária e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) – e da Segurança Pública (SSP), além da Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom), da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) e da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso).

Serviços

Além de todas as atrações inclusas na programação, a Vila da Criança ainda conta com praça de alimentação variada, vendedores ambulantes de pipoca, doces, churros e algodão doce, e espaços para economia criativa, fraldário, amamentação, além de apoio do Samu, da Seasic e do Conselho Tutelar.

A Vila da Criança é uma realização do Governo do Estado, por meio da Seasic e da Funcap, com patrocínio do Banco do Estado de Sergipe (Banese) e apoio da Deso, Netiz e Energisa.

Foto: Arthur Soares