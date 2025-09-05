FÁBIO ENCERROU AGENDA EM SÃO CRISTÓVÃO COM VISITA AO CAMINHO DE SANTA DULCE E HOSPITAL SENHOR DOS PASSOS

O governador Fábio Mitidieri encerrou o dia de agenda oficial em São Cristóvão, nesta quinta-feira, 4, com uma visita à execução dos serviços de infraestrutura rodoviária do Caminho de Santa Dulce, uma obra que interliga a sede do município à capital Aracaju.

Trata-se de uma obra de pavimentação granítica e passeio em concreto, com saída do bairro Santa Maria, zona sul de Aracaju, e chegada no povoado Colina, na estrada do Candeal, São Cristóvão. O Caminho de Santa Dulce é um investimento da ordem de R$ 16.447.337,41 e tem o prazo de entrega previsto para novembro de 2025.

“Essa obra foi idealizada na gestão do governo Belivaldo Chagas, mas praticamente confirmada na nossa gestão. São R$ 17 milhões em investimentos, 73 mil metros quadrados (m²) de pavimentação granítica, mais 33 mil m² de passeio. É uma obra maravilhosa por onde os peregrinos passarão”, afirmou o governador Mitidieri.

O prefeito de São Cristóvão, Julio Nascimento, agradeceu ao governador Mitidieri pelos investimentos na cidade. “É uma obra importante para o desenvolvimento do turismo religioso, que é o Caminho de Santa Dulce e também que vai atender as comunidades”, destacou o gestor.

Caminho de Santa Dulce

O Caminho de Santa Dulce é uma área de pavimentação granítica de 73.577,00 km² e um passeio em concreto com extensão de 32.976,51 m².

Foram feitos serviços de escavação e transporte de material, drenagem pluvial, canais de concreto armado, placas de sinalização, remoção e colocação de cercas e proteção natural com grama nativa capim.

Hospital

Na sequência, o governador visitou o Hospital e Maternidade Nosso Senhor dos Passos, um dos habilitados para realizar as cirurgias do ‘Opera Sergipe’, programa do Governo do Estado. A iniciativa foi criada para ampliar a oferta de cirurgias eletivas para os 75 municípios sergipanos, visando a diminuição do tempo de espera dos usuários para a realização de procedimentos eletivos.

Foto: Arthur Soares