Fábio entrega Centro de Especialidades Médicas de Itabaiana e anuncia R$17,9 milhões para a saúde

O governador Fábio Mitidieri, ao lado do secretário de Estado da Saúde , Cláudio Mitidieri, inaugurou na manhã desta segunda-feiira (16) o Centro de Especialidades Médicas de Itabaiana, ampliando o acesso a consultas e exames especializados na região, com investimento de quase R$ 900 mil. Um compromisso de campanha de descentralizar o antendimento em saúde.

Também serão feitas reformas significativas no pronto-socorro do Hospital Regional, com investimento de R$ 4,5 milhões, além da instalação de tomógrafo e ressonância magnética, investimento de R$13,3 milhões e a entrega de três novas ambulâncias para o Samu, em parceria com o Ministério da Saúde.