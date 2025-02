GOVERNADOR ENTREGA CENTRO DE EXCELÊNCIA EM LAGARTO E INICIA DISTRIBUIÇÃO DE TABLETS PARA ENSINO MÉDIO

O governador Fábio Mitidieri entregou nesta quinta-feira, 6, a obra de reforma, ampliação e modernização do Centro de Excelência Abelardo Romero Dantas, em Lagarto, no centro-sul sergipano, marcando o início do ano letivo da rede estadual de ensino. Na ocasião, também houve a entrega de cinco tablets para simbolizar o lançamento do programa Conectados, que distribuirá 71 mil aparelhos desse tipo para estudantes do ensino médio da rede estadual.

Esta é a 64ª obra realizada pelo Governo do Estado e entregue para a Educação, mantendo a média de uma nova escola reformada entregue a cada 12 dias. “É uma escola especial, com 19 salas de aula, mais de 500 alunos, e teve o investimento de R$ 6 milhões e R$ 700 mil, com auditório para 160 lugares e todas as salas climatizadas. É uma escola ultra moderna, que não deixa a desejar para nenhuma particular de Aracaju ou do interior. Acreditamos que a demanda aumentará após esta reforma”, declarou o governador na oportunidade.

O Centro de Excelência Abelardo Romero Dantas é uma escola de tempo integral e uma das unidades da rede estadual que conta com o camarão na merenda escolar. A unidade escolar executa alguns dos programas estaduais, como o Programa de Acolhimento Psicossocial nas Escolas Estaduais de Sergipe (Acolher), que leva psicólogos e assistentes sociais para dentro da escola. A diretora da unidade, Giselle Arcoverde, agradeceu o investimento e convidou os estudantes para cuidar do espaço e priorizar os estudos. “Não podemos mudar o mundo sozinhos, mas juntos podemos mexê-lo. Esta é uma escola referência, e somos gratos pelo olhar sensível do governador para melhorar a infraestrutura para os nossos alunos e professores”, declarou a educadora.

A aluna Ana Clara Monteiro representou os estudantes e relembrou o quanto o ‘Abelardo Romero’ contribuiu para sua formação. “É uma honra participar da reinauguração do Abelardo Romero, que construiu um legado inestimável para a educação da nossa região. Tenho 18 anos e moro no povoado Tanque Novo, em Riachão do Dantas, mas acabei de concluir o ensino médio aqui e tenho orgulho em dizer que nossa escola se destaca por seus projetos inovadores”, disse a aluna.

Larissa Amorim foi uma das cinco estudantes que receberam os tablets que simbolizaram o início do programa Conectar. Para ela, a iniciativa do Governo do Estado chega em boa hora, já que a Lei nº 15.100/2025, que restringe o uso de celulares nas escolas, já está em vigor. “Os tablets vão nos estimular a aprender mais, porque faremos nossas pesquisas online, à medida que o professor ensina e nos manteremos atualizados, já que não podemos usar o celular em sala de aula”, observou.

Investimento

Com o investimento de R$ 6.295.695,58, a escola, que tem 513 alunos matriculados, recebeu serviços de pintura geral, pavimentação, revestimento, instalações elétricas, hidrossanitárias e de combate a incêndio, construção de auditório, sala de professores, sala de jogos, casa do lixo e de gás, reforma e ampliação da cozinha e depósitos, reforma da sala do pré-universitário, do refeitório, dos laboratórios de ciência informática, acessibilidade, reforma da quadra de esporte, dos vestuários, construção de quiosque pergolado e climatização.

Com o programa Conectados, o Estado espera garantir o acesso efetivo do aluno sergipano à inovação pedagógica, caracterizada pela digitalização dos conteúdos e virtualização das práticas escolares. “São 64 obras que o governador entrega somente para a Educação, e esta escola é marcante pelo tamanho, importância, tecnologia empreendida e qualidade das instalações. Ela tem, além de uma infraestrutura robusta, equipamentos novos. Por isso iniciamos por aqui a distribuição dos tablets”, informou o secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral.

Foram instalados 81 aparelhos de ar-condicionado na unidade de ensino e uma quadra poliesportiva com vestiário também foi entregue, além de instalação de equipamentos de alta geração para Wi-Fi seguro, rede conectada, laboratórios de informática, biologia, matemática, ciências, sala de ambientação e projeto de vida. “É um padrão de excelência implantado pelo governador, que a gente tem a satisfação de entregar”, acrescentou Zezinho.

Foto: César de Oliveira