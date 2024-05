GOVERNADOR ENTREGA ESCRITÓRIO DA EMDAGRO E AUTORIZA AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA OS TRABALHADORES

O município de Tomar do Geru, conhecido pela tradição cultural do carro de bois e pelas jazidas de granito, tem também na agropecuária um forte aliado na geração de renda. Para melhor atender aos criadores e agricultores, a Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri) participou da 28ª edição do governo itinerante, juntamente com suas empresas vinculadas. Além dos serviços disponibilizados nas edições anteriores, o diferencial do Sergipe é aqui de Geru está na reabertura do escritório da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário (Emdagro) e na autorização do governador para compra de britadeiras destinadas aos trabalhadores da jazida, por meio da Companhia de Desenvolvimento Regional de Sergipe (Coderse).

De acordo com o secretário municipal da Agricultura, José Santos de Carvalho, em termos de agropecuária, destacam-se o cultivo da laranja e a criação de gado de corte. “São mais de três mil famílias que sobrevivem da agricultura e da criação de animais em nosso município. Esse quantitativo explica como é tão necessário o escritório da Emdagro aqui. Com a equipe de assistência técnica do governo em nosso município esta semana, foram realizadas cem vacinações gratuitas em bovinos contra a brucelose, coleta de solo para análise e emissão de Cadastro da Agricultura Familiar” detalha.

Escritório da Emdagro

Ao entrar na cidade de Tomar do Geru em um carro de bois acompanhado do secretário da Agricultura, Zeca da Silva, o primeiro ato do governador Fábio Mitidieri foi a entrega oficial do escritório da Emdagro. O novo espaço da empresa estadual de assistência técnica aos produtores rurais fica localizado na rua Rua José Baldoino, 141, centro de Tomar do Geru. O local foi cedido pela prefeitura e fica no mesmo prédio da secretaria municipal da Agricultura.

De acordo com o presidente da Emdagro, Gilson dos Anjos, a abertura do escritório foi uma determinação do governador e do secretário da Agricultura que, juntos com a Emdagro, criaram as condições de equipar o local e disponibilizar dois técnicos recentemente aprovados no concurso. “Antes, o agricultor ou mesmo o pecuarista tinha que se dirigir ao escritório de Itabaianinha ou de Cristinápolis para ser atendido. Como a reestruturação do escritório aqui de Geru eles podem ser atendidos rapidamente no município. Esse é um governo humanizado e mais próximo da população, destaca Gilson.

O novo chefe do escritório da Emdagro de Tomar do Geru é o técnico agrícola Marcus Morais de Matos. Ele confirmou os serviços realizados pela empresa na semana de realização do governo itinerante. “Nós estamos entregando hoje 25 amostras de solo para análise, certificado de vacinação dos cem animais vacinados durante a semana e 15 cadastros da Agricultura Familiar”, disse o Morais. A empresa também entregou mudas frutíferas como tem feito em edições anteriores.

Crédito para projetos rurais

No estande da Agricultura uma equipe do Agro Amigo do Banco do Nordeste recebeu os agricultores para colher assinatura de carta de crédito. De acordo com o coordenador do Agro Amigo agência de Estância, Kassio Trindade, foram assinados 22 contratos durante o ‘Sergipe é Aqui’ de Tomar do Geru. “Colhemos assinatura para financiamento de uma diversidade de projetos que vão desde aquisição de gado de corte, instalação de sistema de irrigação, captação de água e implantação de sistema de energia solar, perfazendo um total de 220 mil reais em projetos rurais. Esse resultado é fruto da parceria com a Emdagro que também emite os Cadastros de Agricultura Familiar para que o cliente comprove que é agricultor familiar”.

Ação da Coderse

Na oportunidade, o governador Fábio Mitidieri assinou ordem de licitação para aquisição de compressor de ar sobre rodas. A ação visa beneficiar os geruenses da Associação dos Pequenos Produtores e Trabalhadores das Pedreiras (Aspeed), em incentivo à geração de renda por meio da exploração mineral no município. O equipamento será entregue pela Companhia de Desenvolvimento Regional de Sergipe (Coderse) com recursos de emenda parlamentar no valor de R$ 250 mil.

Foto: Ascom Seagri