Governador Fábio anuncia concurso para técnico bancário 1, do Banese

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, usou as redes sociais nesta quinta-feira (23), e informou que vai realizar novo concurso público para técnico bancário 1, no Banco do Estado de Sergipe (Banese).

O anuncio do governador foi feito em um evento em que ele estava com o presidente do Banese, Marco Antônio Queiroz.

Em sua página no Instagram, Fábio disse que o concurso está previsto para ocorrer no segundo semestre deste ano ou no início do próximo, aniversário do Banese Card e que a banca avaliadora do concurso está sendo contratada.

Foto instagram do governador