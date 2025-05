Governador Mitidieri acompanha abertura da Semana S do Comércio

O governador Fábio Mitidieri participou, nesta sexta-feira, 16, da abertura da Semana S do Comércio. Na ocasião, o chefe do Executivo estadual sancionou a Lei nº 9.642/2025, que institui oficialmente o “Dia S”, a ser comemorado anualmente em 16 de maio. A proposta é de autoria do deputado estadual Neto Batalha e reconhece a relevância do trabalho desenvolvido pelo Sistema S do Comércio, formado pelo Serviço Social do Comércio (Sesc) e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

A legislação inclui a data no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Sergipe e destaca a importância das ações das instituições nas áreas de cultura, saúde, educação, lazer e qualificação profissional.

Promovida pelo Sistema Comércio, composto por Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio), Sesc e Senac, a Semana S movimenta o país com atividades integradas que unem cidadania, saúde, capacitação profissional e valorização da cultura. Em Aracaju, o evento acontece nos dias 16 e 17 de maio, com uma programação gratuita voltada para toda a população.

Durante o evento, o governador destacou os bons momentos vividos pela economia sergipana e reforçou a importância da união entre poder público e iniciativa privada para o desenvolvimento do estado.

“Nós estamos vivendo no estado de Sergipe um momento ímpar. Pela primeira vez, o estado conquistou a classificação Capag A [Capacidade de Pagamento dos Estados e Municípios]. Temos a menor taxa de desemprego da nossa história e acabamos de receber o prêmio de primeiro lugar no Brasil no combate à desigualdade social. Sergipe vive o maior saldo de empregos da sua história”, afirmou.

O governador também enfatizou o papel da colaboração entre os setores na geração de oportunidades. “A gente tem feito tudo isso com o trabalho de mãos dadas com a iniciativa privada e o poder público, entendendo o papel de cada um. Aqui a gente se soma. Sempre que precisei do Sistema Comércio, eles estiveram ao nosso lado para que a gente pudesse construir. O Estado não é para concorrer com a iniciativa privada, é para seguir o ritmo da economia. Estamos aqui entendendo o nosso papel: auxiliando vocês a nos ajudarem a promover mais inclusão através do trabalho, da renda e da qualificação profissional”, completou.

Entre os serviços ofertados na Semana S, destacam-se o Sesc Saúde Mulher, com exames gratuitos de mamografia e citopatológicos; o OdontoSesc, com atendimentos odontológicos; além do BiblioSesc e do CineSesc, que promovem leitura e exibição de filmes.

O Senac também marca presença com oficinas de qualificação profissional, atividades de orientação para o mercado de trabalho e serviços do Banco de Oportunidades, que conecta profissionais capacitados às empresas. A programação inclui ainda palestras voltadas ao setor produtivo, com foco em inovação e economia. Um dos momentos mais aguardados foi a palestra do ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola, que abordou o cenário econômico atual no auditório do Tribunal de Justiça de Sergipe.

A valorização da cultura local também é destaque na Semana S, com uma competição gastronômica de pratos típicos sergipanos e shows gratuitos na Praça Fausto Cardoso, em Aracaju. Nesta sexta, o palco é comandado pela cantora Maysa Reis, e no sábado, 17, a animação fica por conta de Samyra Show.

Para o presidente do Sistema Fecomércio de Sergipe, Marcos Andrade, a Semana S representa a valorização do empreendedorismo e o cuidado com as pessoas.

“Eu quero agradecer ao governador Fábio Mitidieri, que esteve presente neste evento em que falamos sobre a economia sergipana, o turismo, a economia brasileira e a importância do comércio, dos serviços e do turismo para o empreendedorismo sergipano. E dizer que, na oportunidade, assinamos a lei que determina que todo dia 16 de maio será o Dia do Sistema S do Comércio. Porque o Sistema Comércio, Fecomércio, Sesc, Senac e CNC, cuida das pessoas e nos aproxima”, declarou.

O evento também celebra os 80 anos da Confederação Nacional do Comércio (CNC) e deve atrair milhares de pessoas ao longo dos dois dias. O Sistema S do Comércio em Sergipe é formado pela Fecomércio, Sesc, Senac, Instituto Fecomércio e 13 sindicatos patronais.

Foto: Arthur Soares