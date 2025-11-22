Governador Fábio Mitidieri acompanha as ações para a recuperação de estrada e adutora afetadas pelas chuvas no município de Umbaúba

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, esteve no local do incidente ocorrido no início da noite da última quinta-feira, 20, quando um trecho da estrada vicinal que dá acesso ao povoado Guararema, no município de Umbaúba, cedeu por conta das fortes chuvas. O volume de precipitação também causou o rompimento da adutora de 300 milímetros, deixando a região temporariamente desabastecida.

O governador, acompanhado pela equipe técnica da Defesa Civil Estadual, Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), da prefeita de Umbaúba, Juliana Cardoso, e do secretário da Casa Civil, Jorginho Araujo, verificou pessoalmente as condições da área afetada e as ações de emergência em andamento.

“O Governo está atuando de forma rápida para que possamos dar a resposta que a população espera. Desde ontem, as equipes estão mobilizadas, a Prefeitura cedeu equipamentos, também, para nos ajudar, todo mundo de mãos dadas para fazer com que esse serviço fique pronto em tempo recorde. Com os trabalhos concluídos, esperamos que até amanhã esteja normalizado o abastecimento de água, mas, para que isso não aconteça mais, vamos fazer uma passagem molhada aqui, já começa de maneira emergencial na próxima semana”, afirmou o governador.

Os trabalhos para implantação de uma passagem molhada no local iniciam na próxima segunda-feira e têm o objetivo de reduzir os impactos das chuvas futuras, como destacou o secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Luiz Roberto Dantas. “Recuperar a adutora também implica dizer que é recuperar a estrada molhada. Um trabalho que já está à frente o DER e toda a ação integrada com diversos órgãos do estado”, frisou.

O diretor-presidente da Deso, Luciano Goes, comemorou a agilidade das equipes na resolução do problema na adutora. “Desde cedo estamos com todo o material disponível, tubulações, equipamentos e uma nova peça de 300 milimétros, para realizar a substituição da adutora”, explicou.

Além de Umbaúba, a Defesa Civil registrou ocorrências em Lagarto e Cristinápolis, com alagamentos em diversos pontos das cidades, com interrupções no tráfego e danos em áreas baixas.

O coordenador estadual da Defesa Civil de Sergipe, tenente-coronel Luciano Queiroz, informou que há tendência de redução das chuvas. “Mas ainda devem persistir as chuvas moderadas em todo o Estado e com previsão de descargas elétricas. Por isso, a gente continua esse trabalho de parceria com as coordenadorias municipais de Defesa Civil”, enfatizou.

A prefeita de Umbaúba, Juliana Cardoso, acompanhou as equipes e ressaltou a união entre município e Estado.”Estamos de mãos dadas com o governador. É uma parceria forte, trabalhando pela nossa população diante dessa eventualidade causada pela natureza. A união faz a diferença e estamos mostrando isso na prática ao atuar juntos para solucionar todo o problema com agilidade”, declarou.

Foto: Arthur Soares