GOVERNADOR FÁBIO MITIDIERI ANUNCIA INVESTIMENTOS DO PROGRAMA “ACELERA SERGIPE” NO MUNICÍPIO DE ITABI

Mais um município do médio sertão sergipano recebeu o programa de governo itinerante ‘Sergipe é aqui’. Nesta quinta-feira, 23, a ação chegou à sua 27ª edição em Itabi, onde foram realizados serviços da administração estadual e anunciado o investimento de R$ 1.590.090,62 para a construção do estádio de futebol Bebetão, por meio do programa ‘Acelera Sergipe’. Ainda foi anunciada a execução de reforma da quadra do Povoado Boa Hora, também por meio do Acelera Sergipe.

Além disso, segundo o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Igor Albuquerque, Itabi recebeu autorização para pavimentação asfáltica de 5 mil metros quadrados em ruas da sede do município; autorização para execução da obra de reforma e ampliação do Centro de Excelência Professora Maria das Graças Menezes Moura e construção da quadra poliesportiva; e entrega do projeto executivo da reforma do Mercado Municipal Edson Menezes de Melo, por meio do Projetar-SE.

Sergipe é aqui

De acordo com o governador Fábio Mitidieri, estima-se que sejam realizados, em média, 5 mil atendimentos por edição do ‘Sergipe é aqui’. “Isso tudo só acontece porque tem uma parceria também com os municípios. É a união da gestão municipal com estadual que permite que a gente consiga fazer um trabalho forte”, disse.

Entre os serviços disponibilizados durante o programa estão atendimentos de saúde (consultas médicas e exames); emissão da segunda via de certidões de nascimento, casamento, óbito; agendamento e emissão da carteira de identidade; acesso à tarifa social da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso); castração de animais; serviços do Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe (Detran/SE); orientações jurídicas; atividades de lazer e cultura; além de outras ações da estrutura governamental.

Mais de 20 secretarias de Estado e diversos órgãos da administração pública estadual estão envolvidos no programa. O próximo ‘Sergipe é aqui’ acontecerá no município de Tomar de Geru, no dia 29 de maio.

Município

De acordo com dados do último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), realizado em 2022, o município de Itabi possui uma população com mais de 4.740 habitantes e já se desenvolveu economicamente com o cultivo do algodão, tornando-se em um dos maiores produtores do estado, com fábricas de beneficiamento.

Simbolicamente, hoje Itabi é a capital de Sergipe, e o seu prefeito, Júnior de Amynthas, engrandeceu a ação por considerar ser um programa inovador do Governo do Estado. “São serviços dos quais a população de Itabi realmente precisa, e que bom que estamos sendo beneficiados não só com mais de 160 serviços da administração, como também com várias melhorias para a nossa cidade”, comemorou.

Balanço

O programa ‘Sergipe é aqui’ já alcançou cerca de 110 mil pessoas nos 27 municípios onde a ação já ocorreu. Neste ano de 2024, o programa passou por Gararu (primeiro do ano), Santana do São Francisco, Muribeca, Cumbe, Moita Bonita, Indiaroba, Cedro de São João e Carira, nesta ordem. Agora, Itabi soma-se a essa ação.

Em 2023, os municípios que receberam o governo itinerante foram Boquim, Propriá, Porto da Folha, Estância, Carmópolis, Nossa Senhora das Dores, Frei Paulo, Itabaianinha, Itaporanga, Capela, Santo Amaro da Brotas, Ilha das Flores, Riachuelo, Campo do Brito, Tobias Barreto, Poço Verde, Nossa Senhora da Glória e Laranjeiras.

Foto: André Moreira