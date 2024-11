Governador Fábio Mitidieri autorizou 10 mil m² de pavimentação em Telha durante o “Sergipe é aqui”

O governador Fábio Mitidieri esteve presente na 36ª edição do ‘Sergipe é aqui’, no município de Telha, na região do baixo São Francisco, nesta quinta-feira, 21. Voltando às atividades depois de um período cumprindo agenda remota por recomendações médicas, o chefe do Executivo estadual visitou os mais de 170 serviços levados pelo governo na ação itinerante, e assinou ordens de serviço importantes para o desenvolvimento do município.

Por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), foram duas autorizações assinadas, totalizando 10 mil metros quadrados (m²) em pavimentação, com investimento superior a R$ 1 milhão. A primeira liberou o início da execução da obra de pavimentação granítica em paralelepípedo de 5 mil m² em diversas ruas de Telha; já a segunda autorizou o início da pavimentação asfáltica com mais 5 mil m² em mais ruas da cidade.

“Agradeço ao prefeito Flávio e à Prefeitura de Telha que nos ajudaram a ter essa estrutura aqui hoje. É a parceria do governo promovendo o grande sucesso que é o ‘Sergipe é aqui’. Trouxemos toda a infraestrutura do Estado, ofertando mais de 170 serviços à população, e desde cedo já tinha muita gente aqui se beneficiando disso. Esperamos que essas pessoas tenham acesso a todos os serviços, e que a gente possa continuar executando o ‘Sergipe é aqui’”, exaltou Fábio Mitidieri.

Sobre as obras, o gestor ressaltou que a assinatura de ordens de serviço nos municípios contemplados também virou tradição do ‘Sergipe é aqui’. “Anunciamos algumas ordens de serviço de calçamento, obras relevantes e que estão incluídas no programa ‘Acelera Sergipe’. Onde passamos nós levamos benefícios”.

Com o evento, Telha assumiu simbolicamente o posto de capital temporária do estado, em mais uma forte presença da gestão estadual no interior. O intuito é que até o fim da gestão todos os 75 municípios sejam atendidos. Neste sentido, também foi assinado o termo de cooperação com o município de Divina Pastora para receber a 37ª edição do programa, em dezembro.

“Cada edição procura melhorar cada vez mais. O maior ganho do ‘Sergipe é aqui’ é humanizar o serviço, e a gente consegue isso graças ao trabalho de homens e mulheres que se dedicam nesta realização. A ideia é chegar aos 75 municípios, e vamos manter a média”, complementou o governador.

População satisfeita

A presença do Governo do Estado em Telha foi comemorada pela população local, em especial por se tratar de um município pequeno que fica a 100 km da capital, Aracaju. Desta forma, com o ‘Sergipe é aqui’, o público da cidade tem acesso mais próximo a diversos serviços, ajudando a solucionar problemas.

O prefeito de Telha, Flávio Dias, exaltou o programa e a importância do mesmo para o município. “Nós agradecemos ao Estado por trazer tantos serviços, representados em uma cidade que geralmente não tem esse acesso. É um grande acerto do governador, que permite aproximar a população do interior a serviços essenciais no dia a dia”, pontuou.

Flávio também destacou a procura para acesso aos serviços como prova da força da ação itinerante. “As filas mostram a adesão total da população. O programa ‘Sergipe é aqui’ veio para ficar, e terá continuidade na gestão por conta da aceitação popular. O povo tem a necessidade, vem e encontra as soluções. Hoje, Telha é a capital do estado, um sonho para o cidadão daqui”.

‘Sergipe é aqui’

Neste ano de 2024, o programa já passou por Gararu, Santana do São Francisco, Muribeca, Cumbe, Moita Bonita, Indiaroba, Cedro de São João, Carira, Itabi, Tomar do Geru, Areia Branca, Umbaúba, Japaratuba, Canindé do São Francisco, Brejo Grande, Nossa Senhora de Lourdes e Pedrinhas, nesta ordem. Agora, Telha soma-se a essa ação.

Já em 2023 as cidades que receberam o governo itinerante foram: Boquim, Propriá, Porto da Folha, Estância, Carmópolis, Nossa Senhora das Dores, Frei Paulo, Itabaianinha, Itaporanga d’Ajuda, Capela, Santo Amaro das Brotas, Ilha das Flores, Riachuelo, Campo do Brito, Tobias Barreto, Poço Verde, Nossa Senhora da Glória e Laranjeiras.

A ação itinerante segue para Divina Pastora, região leste do estado, dando continuidade ao compromisso de levar o governo mais perto dos cidadãos de todos os municípios de Sergipe.

Foto: Reinaldo Moura