GOVERNADOR FÁBIO MITIDIERI AUTORIZA MAIS R$ 15 MILHÕES PARA OBRAS ESTRUTURANTES NA CIDADE DE BOQUIM

O governador Fábio Mitidieri esteve nesta quarta-feira, 11, em Boquim, no sul sergipano, para assinar diversas ordens de serviço importantes para a infraestrutura no município. A ação faz parte de um conjunto de iniciativas do Governo de Sergipe, visando a melhoria da malha viária, infraestrutura e apoio ao setor produtivo local.

No município, foi autorizada a pavimentação asfáltica de 28.200 m² de ruas do Bairro Miguel dos Anjos, com um investimento de R$ 2.096.388,00. Também foi autorizada a pavimentação asfáltica de 8.100 m² em diversas ruas da sede do município, incluindo vias Rua da Bica; Rua Djalma Dutra; Rua Cônego João Batista Lima; e Rua José Vitório Irmã, totalizando R$ 602.154,00. Além disso, o governador autorizou a pavimentação do Conjunto Lagoa Vermelha, com investimento da ordem de R$ 237.540,60.

Na ocasião, Fábio Mitidieri destacou a importância das melhorias como pavimentação asfáltica e granítica, que ajudam a população a se livrar da lama e da poeira, garantindo mais dignidade, segurança, conforto e qualidade de vida.

“Isso tudo é qualidade de vida, é saúde para a população. São mais de R$ 50 milhões de reais em obras desde o início do meu governo até agora, que vão se concretizando, mostrando a importância que o governo tem dado ao povo de Boquim. Temos um programa de obras de infraestrutura que já vai com quase R$ 300 milhões de reais em licitação e obras já entregues. E nós vamos continuar avançando nessa temática. Para se ter ideia, em asfalto, já foram mais de 600 mil metros em todo o estado. Aqui, hoje, foram 28 mil metros de asfalto. Então isso mostra que é um governo que tem trabalhado pelos 75 municípios e aqui em Boquim não é diferente”, enfatizou.

Edeilze Dorea é moradora do bairro Miguel dos Anjos e destacou os benefícios das obras realizadas na comunidade. Ela mencionou que as melhorias, como a pavimentação asfáltica, são essenciais, especialmente para quem tem filhos, pois facilitam o transporte escolar e o trânsito em geral. “Os benefícios são incalculáveis para a gente que tem filho, até para levar uma criança na escola, a facilidade vai ser muito maior. O trânsito aqui com o asfalto já lisinho vai facilitar muito a vida das pessoas, não só do Miguel dos Anjos, como das outras comunidades vizinhas também. Além disso, vai valorizar muito as casas das pessoas. Essa é uma ação importante. Outros governos não fizeram, mas esse está trazendo para a gente só alegria e só temos a agradecer”, comemorou a cozinheira.

Meia Légua

Outro projeto é a implantação e pavimentação do trecho da rodovia SE-469, conectando o município de Boquim ao Povoado Meia Légua, com uma extensão de 6,18 km e investimento de mais de R$ 13 milhões. A obra inclui a pavimentação de 38.971,60 m² em paralelepípedo, além da drenagem do trecho, visando melhorar a acessibilidade e o tráfego na região.

“São 6,2 quilômetros aqui de pavimentação para paralelepípedo, investimento de mais de R$ 13 milhões de reais, um sonho antigo de toda a população da região e aqui de Boquim também da Meia Légua e que a gente consegue realizar dentro da nossa gestão”, disse o governador.

As obras serão executadas por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi). O secretário da pasta, Igor Albuquerque, explicou que as obras de pavimentação asfáltica no povoado Miguel dos Anjos já começaram imediatamente, e a pavimentação em paralelepípedo no povoado Meia Légua também seria iniciada, com a topografia sendo feita.

“Mais uma vez, o governador Fábio Mitidieri vem ao município de Boquim para trazer mais benefícios, mais conforto e mais segurança com a execução de pavimentação em asfalto e também implantação da rodovia que vai ligar Boquim ao povoado Meia Légua, um trecho de quase 7 quilômetros de pavimentação em paralelepípedo, com um investimento de aproximadamente R$ 13 milhões de reais. Ou seja, são mais de 15 milhões de reais que o governo traz hoje para Boquim somando-se a outros investimentos já realizados pelo governo”, informou.

Cleovânia Trindade, representante da comunidade Meia Légua, enfatizou a importância do momento, que significa a oportunidade de concretizar um sonho antigo da localidade. “Hoje é dia de comemorar a assinatura do serviço de pavimentação da estrada que liga o povoado ao restante da cidade, assim como tantas obras realizadas pelo Governo do Estado”, declarou.

Além das pavimentações, Mitidieri anunciou que construirá o Mercado de Plantas Ornamentais de Boquim, um projeto desenvolvido pelo Projetar-SE, que vai beneficiar cerca de 100 famílias da Associação de Produtores de Plantas Ornamentais do município. Com um investimento estimado em R$ 15 milhões, o mercado servirá como referência no cultivo e comercialização de plantas ornamentais, inspirado em espaços de Holambra, a famosa cidade das flores de São Paulo.

“Boquim está recebendo um pacote de investimentos sem precedentes, que trará mais infraestrutura, melhor qualidade de vida e novas oportunidades econômicas para a população. Nosso governo está empenhado em fazer com que essas melhorias cheguem a cada canto do estado, trazendo progresso e desenvolvimento”, afirmou o governador.

Mais obras

Boquim também está sendo contemplada com outras obras importantes, como a reestruturação da rodovia SE-282, ligando o município à BR-101, com 25,5 km de extensão e investimento de R$ 22 milhões. Além disso, diversas pavimentações graníticas estão sendo realizadas em povoados da região, como Cabeça Dantas, Jaboticaba, Mangue Grande e Muriçoca.

O programa ‘Acelera Sergipe’ também inclui a reforma e ampliação do Estádio de Futebol João José da Trindade Filho, o ‘Trindadão’, com um investimento de mais de R$ 4 milhões, além da construção de um reservatório elevado no Povoado Meia Légua, com valor superior a R$ 950 mil.

Foto: Arthur Soares