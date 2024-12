Governador Fábio Mitidieri anuncia concurso público para o Banese com 55 vagas e mais cadastro reserva

O governador Fábio Mitidieri, anunciou em suas redes sociais na tarde quarta-feira (04), a realização de concurso público para o Banco do Estado de Sergipe (Banese).

O governador disse que o certame oferecerá 55 vagas imediatas e formação de cadastro reserva, com oportunidades para cargos de níveis médio e superior. “Esse será o vigésimo concurso público realizado na nossa gestão. Estamos reforçando o compromisso com a renovação e a qualidade do serviço público, além de fortalecer o Banco dos Sergipanos, que é o nosso Banese”, declarou Fábio Mitidieri.

Sobre o concurso, Mitidiere disse o edital ainda será divulgado e que os salários iniciais para o nível técnico 1 (ensino médio) serão de R$ 3.200, enquanto o nível técnico 3 (superior com especialidade em Tecnologia da Informação) terá remuneração de R$ 5.700. A Fundação Cesgranrio foi escolhida como banca organizadora do concurso, e o edital deve ser divulgado nos próximos 30 dias.

Por fim o governador destacou o empenho da atual gestão em ampliar as oportunidades para os concurseiros. “Nosso governo é o governo dos concursos, porque acreditamos que o futuro se constrói com trabalho, planejamento e inclusão”, disse.

Fortalecimento

O Banese segue uma trajetória de crescimento e apresentou um lucro líquido de R$ 106,1 milhões nos nove primeiros meses de 2024, um percentual positivo de 1.584% sobre o mesmo período de 2023.

O presidente do banco, Marco Queiroz, lembrou que o banco tem 63 anos de história e, nos últimos dois anos, o Governo de Sergipe investiu cerca de R$ 100 milhões no Banese. “Esse grande banco tem um governador e um governo que o apoia. Tudo isso faz com que o Banese devolva à sociedade crescimento, expansão, ampliação de carteira de crédito para o agronegócio e contratações de mais sergipanos e sergipanas por concurso”.

Concursos

Além do concurso do Banese, o Governo de Sergipe administra 19 concursos públicos, com um total de 530 convocações realizadas. Sob a atual gestão, foram homologados seis concursos: Secretaria de Estado da Administração (Sead), Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), Polícia Civil de Sergipe (PCSE), Coordenadoria Geral de Perícias (Cogerp), Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro) e Procuradoria Geral do Estado (PGE), além da Administração Estadual do Meio Ambiental (Adema).

Outros nove concursos também estão em andamento ou prestes a serem anunciados, a exemplo dos processos para a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese), Fundação Renascer, Sead, três editais para a Polícia Militar do Estado de Sergipe (PMSE), e secretarias de Estado da Saúde (SES), da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), da Fazenda (Sefaz) e da Educação e da Cultura (Seduc).