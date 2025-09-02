GOVERNADOR FÁBIO MITIDIERI CUMPRE AGENDA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA E INAUGURA LABORATÓRIO DO HOSPITAL

O governador Fábio Mitidieri cumpre agenda na manhã desta terça-feira (2) no município de Itabaianinha, onde inaugura o laboratório de análises clínicas do Hospital São Luiz Gonzaga, unidade filantrópica referência na região que recebe atualmente R$ 359,9 mil em repasses do Estado para fortalecer o atendimento ao SUS.

Além disso, visita as obras de drenagem da rodovia SE-290 e a reforma do Colégio Estadual Monsenhor Olímpio Campos, que ganha quadra de esportes com vestiário e arquibancada.

O município também recebe o Programa Ciranda Sergipe, que leva serviços públicos, cidadania e inclusão social a famílias em situação de vulnerabilidade.