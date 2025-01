Governador Fábio Mitidieri destaca momento positivo da economia sergipana durante Expo Verão 2025

O governador Fábio Mitidieri prestigiou, nesta quarta-feira (22), a quarta edição da Expo Verão 2025, a maior feira multissetorial de Sergipe. O evento, realizado de 10 a 26 de janeiro na Praça de Eventos da Orla da Atalaia, em Aracaju, reúne 206 expositores de 70 segmentos, consolidando-se como um importante espaço de negócios, turismo e lazer no estado.

Durante a visita, o governador percorreu os estandes, dialogou com expositores e destacou o compromisso do governo estadual com ações que promovam o empreendedorismo, a geração de empregos e o fortalecimento do turismo local. “A Expo Verão é uma oportunidade única para mostrar ao Brasil o potencial do nosso estado, tanto no campo econômico quanto no turístico. Portanto, é muito legal chegar aqui e encontrar vários turistas também, além de sergipanos, que participam, que vêm cada vez mais, criando uma identidade com esta feira e vendo aqui um pouco da nossa sergipanidade também, o comércio crescendo. Conversei com os turistas, todos felizes também pela feira em si, pela organização. Acho que quando as coisas são feitas com profissionalismo, com carinho, com dedicação, o resultado é sempre positivo”, destacou.

Na ocasião, Fábio Mitidieri ainda anunciou que os festejos juninos serão lançados em março. “O São João será anunciado em março, até pela previsibilidade que o trade precisa. Serão 60 dias, como já é de lei”, informou.

Expo Verão 2025

O Governo de Sergipe marca presença no evento por meio de um estande compartilhado entre a Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e a Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem). O espaço permite que visitantes e turistas conheçam os atrativos turísticos de Sergipe, como o Verão Sergipe 2025, além de adquirem peças de artesanato que refletem a cultura e identidade do estado.

A feira, promovida pela Êxito Soluções em Eventos e com entrada gratuita, funciona das 17h às 23h, oferecendo uma experiência diversificada que vai desde moda praia, joias e cosméticos até apresentações culturais e gastronomia regional e internacional. Cerca de 12% dos expositores vêm de outros estados, como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, reforçando a relevância nacional do evento.

O idealizador da Expo Verão 2025, Alexandre Porto, celebrou o sucesso da feira. “A Expo Verão consegue se consolidar definitivamente no calendário de eventos de Sergipe, sobretudo de feiras de eventos comerciais. São 17 dias de evento, quarta edição, crescendo a cada ano. No primeiro ano, tivemos 80 expositores; este ano, temos 200 estandes ocupados, com uma variedade muito grande de operações diferentes”, destacou Porto.

Cenário econômico

A realização da Expo Verão 2025 acontece em um momento de avanço significativo para a economia sergipana. Entre 2023 e 2024, Sergipe destacou-se no cenário nacional, liderando o crescimento da Receita Nominal de Serviços, com alta de 13,8% nos últimos 12 meses, segundo a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O volume de serviços também cresceu 7,9%, garantindo a segunda maior alta nacional e a liderança no Nordeste.

Além disso, o mercado de trabalho apresentou avanços históricos. A taxa de desocupação caiu para 8,4% no terceiro trimestre de 2024, o menor índice desde 2012, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Pnad Contínua, do IBGE. Sergipe também registrou o maior estoque de empregos formais já alcançado, com 344.524 postos em novembro de 2024, conforme dados do Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados (Caged).

O secretário de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, Jorge Teles, ressaltou a importância da Expo Verão para o empreendedorismo local. “Sergipe hoje é um estado de oportunidades; vivemos o nosso melhor momento econômico. Aqui, nesta Expo Verão, que é um evento que é o ápice do empreendedorismo, temos centenas de empreendedores comercializando seu talento, mostrando que Sergipe produz o melhor”, declarou.

O governador também enfatizou os resultados positivos do turismo no estado. “Hoje, Sergipe vive um grande momento no turismo; está entre os estados mais procurados no Brasil para passear, para conhecer. O Ministério do Turismo acaba de anunciar que Sergipe teve um aumento de 300% na procura do destino, mostrando que as coisas estão acontecendo. Hotelaria cheia, restaurantes cheios, o comércio ganhando, emprego também vivendo um grande momento no estado, menor taxa de desemprego da nossa história. Tudo isso reflete na economia, é muito bom”, concluiu.

Foto: Reinaldo Moura