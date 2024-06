GOVERNADOR FÁBIO MITIDIERI DESTACA A VALORIZAÇÃO DO TURISMO E CULTURA DURANTE ABERTURA DO ARRAIÁ DO POVO

O período do ano mais aguardado pelos sergipanos foi oficialmente aberto neste sábado, 1º, com o início dos festejos juninos do Governo de Sergipe: o Arraiá do Povo 2024. Cores, sabores e cultura marcam o atrativo na Orla da Atalaia, que abriga também a Vila do Forró. Os festejos promovidos pela gestão estadual, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), contarão com a programação de 30 dias de Arraiá do Povo e 60 dias de Vila do Forró. A noite de abertura contou com shows de Pedro Lua, Fogo na Saia, Calcinha Preta e João Gomes.

O governador Fábio Mitidieri destacou a gama de oportunidades geradas pela festividade para a economia sergipana, por meio do turismo, geração de emprego e renda. A expectativa é que, neste ano, os resultados sejam ainda melhores que em 2023, quando o estudo conduzido pelo Observatório de Sergipe, com o apoio de parceiros como Assembleia Legislativa de Sergipe, Universidade Federal de Sergipe (UFS), Sebrae e Fecomércio, apontou aumento na arrecadação de ICMS de R$ 26,7 milhões, geração de 3 mil postos de trabalho e crescimento de 92% na movimentação do comércio.

“Estou muito feliz em abrir junho com o Arraiá lotado! Aproveito para convidar todos para conhecer esse espaço, que está lindo. A Vila do Forró foi ampliada, temos o Barracão ainda maior, um túnel de imersão que oferece uma experiência fantástica até chegar ao Arraiá. Este ano, são três entradas, dando mais oportunidades de acesso, com conforto para quem chega. Temos a expectativa de arrecadação de R$ 100 milhões. Geramos, no ano passado, 3.400 empregos temporários. A expectativa é que este ano bata os 5 mil empregos temporários. Estamos com 10 mil novos assentos nos voos para Aracaju somente no mês de julho, mostrando que Sergipe é, cada vez mais, um dos melhores destinos e mais procurados do Brasil. Pela primeira vez, estamos entre os quinze destinos do Brasil mais procurados, o que demonstra claramente que a política de investimentos na divulgação tem dado certo”, enfatizou Miditieri.

O chefe do executivo estadual evidenciou, ainda, o sentimento de orgulho e pertencimento que a valorização da cultura nordestina traz aos sergipanos. “Os festejos juninos são a expressão máxima de nossa cultura e identidade. Este ano, estamos homenageando a renda irlandesa no palco principal do Arraiá, que é Patrimônio Cultural e Imaterial de nosso estado. Desejo que todo sergipano e todo nordestino se sinta representado e orgulhoso”.

Espaço ampliado

Neste ano, tanto o Arraiá do Povo quanto a Vila do Forró passaram por adequações para melhor receber o público. Na arena de shows, por exemplo, o local foi asfaltado e, agora, abrange a área localizada na parte de trás das quadras de tênis. O espaço ocupa cerca de 25 mil m², muito mais espaçoso do que no ano passado, quando ocupava uma área de 10 mil m². De acordo com o presidente da Funcap, Gustavo Paixão, a ideia é que a nova estrutura ofereça mais conforto para quem quer dançar forró ou curtir as atrações que diariamente, durante 30 dias, se apresentarão no local.

Já a Vila do Forró permanece no mesmo local, mas passou por uma expansão significativa e ocupa uma área de aproximadamente 7 mil m², também maior do que no ano passado, que era de 3,9 mil m². No quesito atrativos, os visitantes serão recepcionados por casas temáticas coloridas, capelinha e uma casa de taipa, que remete às antigas construções típicas do interior, e, para completar, um mini parque de diversões.

Ainda no espaço, haverá o Coreto da Eneva, onde se apresentarão trios pé de serra; o Arraiá Mirim, dedicado ao público infantil; o Barracão da Sergipe, com cerca de mil metros quadrados, destacando talentos locais; e o novo espaço Casinha de Taipa Ismar Barreto, voltado para apresentações autorais e de novos artistas.

O secretário de Estado de Comunicação, Cleon Nascimento, pontuou que a comunicação pública tem a missão de levar o São João do país do forró para todo o estado.

“Mais um ano que o evento se consolida como um grande funcionamento da cultura do turismo e da economia do nosso estado. A bandeira de emprego e de renda, cada vez mais, consolidada nesse grande evento. Uma prova disso é que todo investimento que é feito retorna para o estado para ser aplicado, não somente na cultura, mas em outras áreas que fazem com que o estado se desenvolva ainda mais. Este ano temos uma cobertura especial com vários parceiros que estão transmitindo e ao vivo para todo estado, para aqueles que não puderam vir curtir a festa, consigam chegar em casa ligar seu radinho, sua televisão e poder acompanhar de casa curtindo com a família”, salientou Cleon.

Atrações

Com mais de 300 atrações musicais, na programação deste ano, as terças-feiras serão voltadas para as bandas de arrocha; já às quintas-feiras as mulheres assumem toda programação musical da noite intitulada ‘Elas no Comando’. Outro diferencial na arena de shows deste ano é a roda-gigante, disponível gratuitamente, proporcionando uma vista panorâmica de todo o evento.

Foto: Arthur Soares