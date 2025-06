Pacatuba: Governador Fábio Mitidieri discute potencialidades turísticas

O governador Fábio Mitidieri se reuniu nesta terça-feira (10), com representantes do ‘Projetar-SE’, da Prefeitura Municipal de Pacatuba e da consultoria Urban Systems, e secretários, para alinhar os próximos passos do plano de desenvolvimento da região de Pacatuba. O encontro, que também contou com a presença da Agência Sergipe de Desenvolvimento (Desenvolve-SE), marcou a apresentação do diagnóstico da área e o início da estruturação do plano de ação.

Durante a reunião, foi apresentado o projeto de urbanização em desenvolvimento pelo ‘Projetar-SE’, que contempla intervenções na orla da Ponta dos Mangues, em Pacatuba. A proposta foi discutida de forma integrada com a Urban Systems, empresa contratada para elaborar o Plano de Desenvolvimento Turístico de Sergipe. Em atendimento a uma solicitação do governador feita ainda na última reunião do programa ‘Acelera Sergipe’, a intenção é pensar para além da área imediata do projeto, estruturando um plano mestre que contemple o uso sustentável e coordenado do solo em toda a região, com apoio da prefeitura local.

“Transformar a vida das pessoas é uma tarefa difícil. A gente tem que ter muito cuidado na forma como vai fazer isso. Por isso, esse momento é importante para darmos um passo certo desde o início. Cuidar da licenciabilidade, entender o impacto. É isso que vai dar segurança para avançarmos. Não adianta atrair o turista sem estrutura. Ele não vai deixar renda, não vai permanecer. O que queremos é uma área que possa crescer com pousadas, restaurantes e espaços de convivência bem pensados, que funcionem também à noite, como uma galeria com arcos, uma orla viva, organizada e bonita”, explicou o governador Fábio Mitidieri.

A prefeita de Pacatuba, Iara Martins, destacou a importância da união de esforços para viabilizar o projeto com responsabilidade ambiental e foco no desenvolvimento econômico. “A expectativa é muito boa. É um passo muito importante para que os projetos da nossa região venham a se concretizar. O turismo vai despontar, a economia vai avançar. Mas tudo isso com muito cuidado, com sustentabilidade e com a população sendo respeitada. Agradecemos muito ao olhar atento do governador, que está voltado para nossa região”, afirmou.

Segundo o diretor de Atração de Investimentos da Desenvolve-SE, Ademario Alves, dois trabalhos estão sendo conduzidos em paralelo: o projeto de urbanização da orla, coordenado pelo ‘Projetar-SE’, e o master plan turístico que está sendo elaborado pela Urban Systems. “A ideia é fazer um planejamento estratégico que prepare a região para receber, futuramente, hotéis, bares, restaurantes e atrativos turísticos. Mas o principal desafio é a questão ambiental, pois a área está próxima de uma reserva biológica. Por isso, é fundamental que tudo seja feito de forma coordenada, validado pelos órgãos competentes, para garantir segurança jurídica e sustentabilidade”, ressaltou.

Foto: Arthur Soares