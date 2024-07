Governador Fábio Mitidieri entrega o estádio Mendonção em Itabaiana

O governador Fábio Mitidieri entregou, nesta terça-feira, 30, a reforma do Estádio Etelvino Mendonça, o Mendonção, localizado em Itabaiana, no agreste sergipano, uma das obras mais aguardadas na região e um marco na infraestrutura esportiva do município. Com um investimento de R$ 3.665.673,97, recursos estaduais e federais, a entrega da primeira etapa da obra do Mendonção marca um novo capítulo para o esporte local, proporcionando uma infraestrutura adequada para a prática do futebol e outros eventos esportivos.

Segundo o governador, os investimentos foram realizados com o objetivo de transformar o estádio em uma referência no estado, capaz de receber jogos de grandes competições e eventos culturais, impulsionando a economia local e fomentando o desenvolvimento do esporte na região. O espaço tem capacidade para cerca de dez mil espectadores.

Na ocasião, Fábio Mitidieri falou da satisfação de entregar a reforma da maior praça esportiva do interior sergipano e da alegria por a obra ter sido iniciada a partir de uma emenda sua enquanto deputado federal e poder concluí-la, agora, na sua gestão à frente do governo.

“O Mendonção é uma referência, por onde grandes ídolos e craques já passaram, e está fantástico após essa primeira etapa da reforma. Esperamos que o Itabaiana, com essa casa nova, possa dar a arrancada final para o acesso à Série C, que é o que nós todos desejamos, mais uma conquista importante para o futebol sergipano”, afirmou o governador, ao destacar que neste domingo, 4, o Itabaiana deve receber o Atlético Cearense para disputa na fase de mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro.

Entre as diversas ações para o fortalecimento do futebol em Sergipe, no início do ano os times de futebol masculino que disputaram o Campeonato Sergipano de Futebol, e o time feminino do Estanciano, que representava o estado na Série A3 do Brasileirão, receberam um aporte financeiro do Estado no valor de R$ 2,3 milhões, o maior valor em patrocínio da história do estado. Em contrapartida, esses times foram incentivados a fortalecer as categorias de base e os times femininos.

“Quero o futebol sergipano forte. A população de Itabaiana e os torcedores estão muito felizes com essa entrega, que reflete o carinho que o nosso governo tem pelo desporto, pelo futebol. Somos o governo que deu o maior patrocínio da história do futebol sergipano, R$ 2,3 milhões, inclusive ao futebol feminino, que nunca tinha tido esse apoio, o que mostra o compromisso que nós temos em fortalecer os nossos clubes e, a partir disso, formar novos ídolos que sirvam de exemplo para novas gerações”, reforçou o governador, ressaltando que outras importantes praças esportivas do interior de Sergipe também devem receber reformas em breve, a exemplo dos estádios de Estância e Propriá.

Melhorias

A ampla reforma incluiu a instalação de mais de 12 mil metros quadrados de grama, que atende às especificações do padrão Fifa (celebration maxi rolo sobre uma camada de topsoil), como a existente na Arena Batistão, em Aracaju. É a grama com a maior resistência do mercado, de recuperação rápida aos pisoteios e de excelente superfície para jogos esportivos. Também foram realizados os serviços de demarcação de campo, instalação de cobertura em policarbonato para o acesso aos vestiários e disponibilização de bancos de reserva para os juízes, além da reforma da arquibancada acima dos vestiários.

A primeira etapa da reforma do Estádio Etelvino Mendonça contou ainda com a instalação de sistema de irrigação automatizado e drenagem e substituição do alambrado e pintura de todo estádio, assim como a manutenção do poço artesiano existente e a construção de um abrigo para bombas e um reservatório de 20 mil litros.

Segundo a secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, o projeto demonstra o compromisso com qualidade, segurança e acessibilidade, elevando o patamar das instalações esportivas na região. “É um estádio de mais de 50 anos, e essa é a primeira grande reforma que é realizada. Muita coisa foi feita, como impermeabilização, pintura por dentro e por fora, trazendo um layout mais moderno ao estádio. É o único estádio de Sergipe, também, com esse padrão de bancos de reservas de excelência, por exemplo”, complementou a gestora.

A secretária Mariana Dantas ainda anunciou que o projeto da segunda etapa da reforma, cujo edital o governador informou que deve sair em setembro, está sendo finalizado. A etapa também já tem R$ 1,6 milhão de recursos garantidos até o momento. “Na segunda etapa, está prevista a troca de toda iluminação por LED. O governador também prometeu um novo placar eletrônico, e vamos fazer a reforma dos vestiários, banheiros e cabine de imprensa”, acrescentou.

Torcida

O estádio é a casa da Associação Olímpica de Itabaiana, que busca resgatar o bom momento que lhe rendeu a classificação antecipada para a segunda fase da Série D, de olho na ascensão à Série C do Campeonato Brasileiro.

Para o presidente do Itabaiana, Wilson Mendonça, a entrega chega em um momento oportuno para o time. “Jogar em um campo bom é o mais importante, e aqui está um tapete. Quero agradecer ao governador por toda essa maravilha que ficou o nosso gramado. Estamos voltando para casa em uma hora importante, que o clube precisa da torcida e a torcida precisa do campo. Que nossa torcida faça a diferença na arquibancada para que a gente consiga a classificação”, pontuou.

O torcedor do ‘Tricolor da Serra’ Elson dos Santos, de 38 anos, fez questão de levar o pequeno João Miguel, 6, para ver como ficou o estádio. Para ele, com a reforma da praça esportiva, vai ficar mais seguro acompanhar os jogos ao lado do filho. “Somos apaixonados pelo Itabaiana. Meu filho até chora quando o time perde. Agradeço ao governador pela obra, tudo o que a gente esperava era isso e, graças a Deus, conseguimos realizar o nosso sonho. A gente viajava para ver os jogos, mas agora vai ficar tudo mais fácil. É só alegria”, disse.

De acordo com Elson, a partida em casa vai ser decisiva para o Itabaiana conquistar o resultado almejado. “A torcida vai lotar aqui e vamos subir”, vislumbrou o torcedor tricolor.

Foto: César de Oliveira