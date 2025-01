GOVERNADOR FÁBIO MITIDIERI ENTREGA QUADRA DE ESPORTES E VESTIÁRIO DO COLÉGIO OTÁVIO BEZERRA EM JAPOATÃ

Antes de se dirigir ao município de Neópolis, para a 38ª edição do ‘Sergipe é aqui’, o governador Fábio Mitidieri inaugurou nesta quinta-feira, 23, a quadra de esportes com vestiários do Colégio Estadual Otávio Bezerra, na Comunidade Quilombola de Ladeiras, em Japoatã, baixo São Francisco.

Com essa obra, o Governo Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), já soma 63 obras entregues para a Educação entre 2023 e 2025. Com um investimento total de R$ 1.095.032,98, dos quais R$ 880.210,09 foram destinados às obras e R$ 214.822,89 em climatização, a unidade escolar passou por uma completa reestruturação para receber os novos equipamentos pedagógicos e de lazer, já que, com as intervenções realizadas também ganhou novos mobiliários, equipamentos para os laboratórios, incluindo o de informática, além de pintura geral.

O governador Fábio Mitidieri expressou que foi um momento muito feliz estar em Japoatã, para entregar a 63ª escola reformada na gestão. “Pela alegria das crianças, já deu para ver a importância dessa obra. Todas as salas climatizadas, uma quadra nova. Aliás, a diretora dizia, não é uma reforma, é uma reconstrução, porque não existia praticamente uma quadra aqui, e a gente fez uma quadra coberta, muito confortável para eles, com condição de ensino, uma merenda escolar de qualidade. Aqui é uma escola que atende quase 200 crianças, aqui também tem o EJA à noite. É uma escola que faz parte do Programa Nota 10, o que também mostra o avanço da sala de aula, dos professores, dos próprios alunos”, destacou Fábio.

O Governo de Sergipe foca na política de Estado na qual a Educação é referência para garantir um futuro mais promissor para a juventude. Entre 2023 e dezembro de 2024, 63 obras foram entregues, o que envolve um total de R$ 138.457.291,91 em investimentos na modernização, ampliação e construção de unidades escolares, climatização, quadras e ginásios escolares poliesportivos. Somente em 2024, o Governo entregou 25 obras importantes à comunidade, a fim de otimizar o funcionamento da rede pública estadual de ensino, seja na oferta da educação profissional, na ampliação do ensino em tempo integral, ou na modernização de escolas regulares. Essas obras envolvem a média de uma entrega a cada 12 dias.

“Os números da Educação só fazem melhorar como um reflexo das ações que estão sendo feitas. Essa simbiose, essa parceria entre as ações do governo e o retorno da sala de aula está mais do que comprovado. Todo mundo rende mais em um ambiente mais confortável, mais agradável, no qual você se sente bem de estar. E o resultado a gente tem visto na hora que eles são testados, as notas estão melhorando, a educação está avançando”, frisou o governador.

A diretora da Unidade, Maria Clarisse Florêncio Gois, destacou o orgulho da comunidade escolar com o investimento. “Educação exige cuidado e o governo tem um olhar cuidadoso e humano. Estou aqui há 17 anos e sei o clamor da comunidade pela reforma da quadra. Aqui, não somos só uma escola, é um espaço de esporte, de cultura, de arte”, disse.

Avanços na rede estadual

O Colégio Estadual Otávio Bezerra integra as 318 escolas da rede pública estadual e está vinculado à Diretoria Regional de Educação do Baixo São Francisco (DRE 6). A unidade oferece Ensino Fundamental (do 4º ao 9º ano), o Novo Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O secretário em exercício da Seed, Marcel Rezende, ressaltou a importância dos investimentos para a melhoria dos índices educacionais. “É mais um investimento em Educação, ampliação no número de matrículas, construção de quadras, enfim, é dotar a nossa rede de uma infraestrutura para que nossos estudantes possam melhorar, possam se aprimorar e conseguirmos melhores resultados na área educacional. É fundamental porque essa escola que está climatizada, ela tem uma quadra nova, biblioteca, laboratório de informática, tudo isso é fundamental, um bom ambiente de ensino, uma boa estrutura, é fundamental para que os alunos se sintam confortáveis, atraindo mais matrícula e melhorando a qualidade da educação”, afirmou.

Comunidade escolar

A diretora Maria Clarisse ressaltou o impacto da nova estrutura na aprendizagem dos alunos e no fortalecimento da comunidade local. “Sabemos que a estrutura influencia diretamente no aprendizado. Essa obra vai ajudar a evitar a repetência e a evasão, além de trazer mais motivação para nossos alunos. Também será um espaço de cultura, arte e lazer, atendendo não só a escola, mas toda a comunidade – idosos, mulheres e jovens. A escola está linda, a quadra é maravilhosa, e essa realização do Governo do Estado é um marco para melhorar o aprendizado e a convivência”, afirmou.

Para os alunos, a nova quadra trouxe mudanças significativas. Eryk Ugino, estudante da unidade, destacou os benefícios. “Agora temos conforto para jogar. Todo mundo ficou muito alegre. Quando a professora avisa que a aula vai ser na quadra, a gente pula de alegria. É um local muito bom também para os ensaios da banda. Antes, não tínhamos um espaço adequado, e agora ficou tudo perfeito para nós”, comemorou.

Foto: César de Oliveira