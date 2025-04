Governador Fábio Mitidieri entrega rodovia em Santo Amaro da Brotas e autoriza obra em Rosário do Catete

O governador Fábio Mitidieri entregou e vistoriou nesta quarta-feira, 9, obras de infraestrutura nos municípios de Santo Amaro da Brotas, na Grande Aracaju, e em Rosário do Catete e General Maynard, no leste sergipano. A agenda foi iniciada em Santo Amaro, onde foi entregue à população o alargamento, urbanização e pavimentação asfáltica do trecho da rodovia que liga a SE-240 à sede do município de Santo Amaro, um investimento R$ 5.229.207,94.

Com extensão total de 2,43 quilômetros, os serviços realizados na via vão oferecer mais conforto à população que precisa se deslocar principalmente para a capital, Aracaju, como explica o governador. “ A entrega da nova entrada da cidade mostra a preocupação que a gente tem com a mobilidade urbana, com a segurança da população de Santo Amaro. Hoje teremos um dia extenso, com ordens de serviços, inaugurações e visita a obra na região e, começamos por Santo Amaro, já entregando essa rota importante”, relata Fábio Mitidieri.

Moradora do bairro Tabuleiro, a merendeira Izabel dos Santos, de 55 anos, pontua que a obra era muita aguardada pela população, já que só havia uma via de acesso da capital ao município. “Melhorou muito, estamos andando no macio. Sempre vou a Aracaju para o médico e fazer exames, e a gente só conseguia ir pela BR-101, mas agora vamos poder ir pela Barra dos Coqueiro também, facilitou muito”, considerou.

O prefeito de Santo Amaro, Paulo César, afirmou que, além de reduzir a distância para a capital, a rodovia encurta a distância dos povoados para a sede do município. “São quase seis quilômetros a menos até a sede municipal. Dos municípios sergipanos, apenas Santo Amaro tinha uma única entrada e saída, mas agora com a entrega da nova entrada da cidade, só temos a agradecer. E o Governo do Estado também nos agraciou com a rotatória da entrada, que está em processo de licitação. Fábio tem compromisso com Santo Amaro das Brotas”, ressalta o gestor municipal.

A obra de acesso à sede do município de Santo Amaro das Brotas foi coordenada pelo Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), ligado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), e faz parte do programa Pró-Rodovias. Segundo o secretário do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Luiz Roberto, ao promover maior mobilidade, o investimento proporciona mais segurança para os usuários da rodovia. “Santo Amaro agora tem dois acessos, com essa nova entrada para o município. É mais mobilidade e segurança para todos que residem aqui”, destaca.

Rosário

Em Rosário do Catete, Fábio Mitidieri assinou a ordem de serviço para a reforma do Cineteatro Abílio Curvelo de Mendonça, por meio do Programa Acelera, coordenado pela Sedurbi.

O cineteatro receberá um investimento de R$ 1.448.822,29 em uma área de 332,43 metros quadrados. De acordo com Fábio Mitidieri, a obra atende a um desejo antigo dos moradores do município. “O cineteatro faz parte da história de Rosário, e estamos fazendo esse resgate para história e cultura da cidade, com a revitalização do espaço”, afirma o governador.

O investimento para preservação do patrimônio histórico e artístico remonta à tradição cinematográfica e teatral da cidade. O espaço, que já foi palco de diversos eventos culturais, deve se tornar um ponto de resgate da memória coletiva e um centro de promoção de atividades culturais, artísticas e educativas para a comunidade.

Os serviços compreenderão a estrutura metálica; aterro; fundação; piso cerâmico e alta resistência; pintura; cobertura em telha ondulada de fibrocimento; instalações hidrossanitárias; louças e metais sanitários; e instalações elétricas. A MKR Construções Ltda é q empresa responsável pela execução dos serviços.

A revitalização do Cineteatro Abílio Curvelo não só melhora a infraestrutura do local, proporcionando mais conforto e segurança aos visitantes, como também fortalece a identidade cultural de Rosário do Catete, além de incentivar o turismo e a valorização das produções culturais da região. A reforma também contribui para o fortalecimento da cena cultural sergipana e garante que futuras gerações possam usufruir desse legado histórico e artístico.

O prefeito de Rosário do Catete, Cesar Resende, lembrou que o projeto do espaço foi realizado pelo Projetar-SE, solução inovadora voltada para obras públicas, pensada pelo Grupo Banese e realizada pelo Instituto Banese. “Esse projeto nos faz lembrar do passado para um melhor futuro. A cultura é a história de Rosário do Catete e do estado de Sergipe. É um prédio de 1960, que a prefeitura e o governo vão reconstruir”, relata.

General Maynard

Também por meio do Programa Acelera Sergipe, que visa melhorar a infraestrutura do estado, a gestão estadual está realizando a construção do Centro Comunitário de General Maynard, no povoado Leite Neto. O centro de apoio conta com um investimento de R$ 477.619,96 e a área construída: 147,66 metros quadrados.

O governador vistoriou os serviços do espaço e informou que as obras já estão com cerca de 50% dos serviços concluídos. “Em junho, vamos ter o ‘Sergipe é aqui’ em General, e a obra deve estar pronta nesse período. Também anunciamos a rodovia que liga General Maynard até o Pinga Fogo e Aguada, uma obra muito importante, muito aguardada pelo povo de General, mas também pelo povo de Carmópolis, porque é mais um acesso para Aguada e Pinga Foga”, informa Fábio.

O prefeito de General Maynard, Marcone Melo, falou da importância da obra para a comunidade local. “O governo deu essa atenção para o nosso povoado, como tem dado à nossa cidade. Então, esse centro de apoio do povoado Leite Neto vai servir para muitos eventos e para ações da saúde. Quando o governo olha para o município, entendendo suas dificuldades, isso faz com que a gente possa avançar cada vez mais. Graças ao olhar que o governador tem tido com os municípios sergipanos, nós estamos avançando”, evidencia Marcone Melo.

Foto: Arthur Soares