GOVERNADOR FÁBIO MITIDIERI INAUGURA QUADRA E ENTREGA REFORMA DO CENTRO DE EXCELÊNCIA  EM PORTO DA FOLHA

O governador Fábio Mitidieri inaugurou, nesta terça-feira, 10, a quadra poliesportiva e reforma do Centro de Excelência Quilombola 27 de Maio, localizado no povoado Mocambo, em Porto da Folha, município do alto sertão sergipano. A obra, que também incluiu a manutenção do sistema de climatização da unidade escolar, representa mais um avanço na política educacional do Governo de Sergipe, com um investimento total de R$ 1.567.144,89, oriundos do Tesouro do Estado.

A solenidade marcou a entrega da 72ª obra da Educação realizada pela gestão estadual entre os anos de 2023 e 2025. O empreendimento atende a uma antiga demanda da comunidade escolar e da população do Mocambo, que agora conta com um espaço adequado para a prática de esportes, atividades pedagógicas, eventos de lazer e convívio social.

Construída com estrutura pré-moldada de concreto armado de alto padrão, a nova quadra conta com piso de alta resistência, arquibancadas, acessibilidade, demarcações para futsal, vôlei e basquete, além de aparelhos esportivos. O espaço recebeu pintura esportiva, proteção com rede de nylon e iluminação em LED com refletores de 220 watts, tornando-se um ambiente seguro, confortável e multifuncional para alunos, professores e a comunidade local.

“Mais uma quadra, mas também a reforma da escola. A gente faz uma reforma ampla, incluindo a climatização. É importante destacar que a gente não apenas entrega uma nova quadra, mas também reforma a escola, troca o mobiliário e melhora a infraestrutura. Isso é fundamental para garantir um ambiente de ensino de qualidade para os nossos alunos”, destacou Fábio Mitidieri.

O governador ressaltou ainda a importância da educação como ferramenta de transformação social e econômica. “Educação é você ensinar seu povo; educação é você ter a certeza que você vai dar as melhores oportunidades aos nossos jovens. Nós estamos realmente transformando a educação, não apenas com obras físicas, mas com programas como o ‘Acolher’, ‘Ameei’, ‘Cuidar-se’, ‘Nota 10’… Programa com programa, de mãos dadas, nós vamos transformar para melhor a realidade da educação sergipana”, afirmou o governador, que se prontificou a ampliar a unidade escolar .

Melhorias

O secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, frisou a importância da obra para a comunidade quilombola. “O investimento em Porto da Folha é importante porque se trata de uma unidade quilombola. A escola tem uma forma e metodologia de trabalho específicas, e a gente segue ampliando e fortalecendo todas as escolas, tanto no interior quanto na capital. Essa obra é mais um exemplo do nosso compromisso com a educação pública de qualidade e com a valorização da cultura e da história das comunidades quilombolas”, enfatizou ele.

Comunidade

Os alunos da escola também expressaram sua satisfação com a nova quadra. “Mudou bastante. Nós não tínhamos quadra. Nos Jogos da Primavera, nós íamos da escola para o campo de terra. E para mim foi uma satisfação muito grande ver a escola desse jeito. Agora posso jogar futsal, correr com as meninas e fazer várias coisas”, disse a estudante Ketily Sauany.

Outro aluno, Marcos Kaiuan, que chegou à escola há três anos, também se mostrou entusiasmado com a reforma. “Eu cheguei aqui faz três anos ainda, mas com essa reforma agora tudo tá bom. Agora posso vir treinar aqui mesmo, porque antes a gente se deslocava da escola para ir treinar no campo de terra. E muitas vezes não dava tempo de chegar à quadra em Porto da Folha. Com essa quadra, eu acho que posso chegar à final. E agora as coisas vão para frente da escola”, avaliou Marcos.

O prefeito de Porto da Folha, Everton Gois, também esteve presente na solenidade e parabenizou o governador e o secretário de educação pelas melhorias na educação e saúde no estado de Sergipe. “O governador mostrou que tem compromisso com o povo de Porto da Folha. Vem fazendo uma gestão que dou meus parabéns, pelo trabalho na educação e em outras áreas”, elogiou.

Além da quadra, a escola também passou pela construção de um muro, o que proporciona mais segurança para todos os que circulam na instituição. Outra importante intervenção foi a manutenção completa do sistema de climatização da unidade, com a recuperação de quase dez aparelhos de ar-condicionado, em um investimento de R$ 38.769,90.

O Centro de Excelência Quilombola 27 de Maio oferta turmas do Ensino Fundamental – anos iniciais e finais –, Ensino Médio em Tempo Integral e Educação de Jovens e Adultos (EJA), e faz parte da Diretoria Regional de Educação (DRE-7), que abrange municípios do alto sertão do estado..

Investimentos

A obra entregue reforça o compromisso do Governo do Estado com uma educação pública de qualidade, aliando infraestrutura moderna e bem equipada ao fortalecimento do processo ensino-aprendizagem. De acordo com dados da Secretaria de Estado da Educação (Seed), entre 2023 e 2025, já foram entregues 72 obras na área da Educação, sendo 29 escolas completamente reformadas e modernizadas e 43 quadras ou espaços poliesportivos, totalizando investimentos da ordem de R$ 159.377.957,55.

Outro destaque da atual gestão é o avanço na climatização das escolas da rede pública estadual. Até o momento, 203 das 318 unidades escolares já foram climatizadas, totalizando mais de 3.569 aparelhos de ar-condicionado instalados. O investimento nesse processo já ultrapassa R$ 139 milhões. A meta do governo é universalizar a climatização de todas as escolas até o final de 2026, promovendo ambientes mais confortáveis para o aprendizado e o desenvolvimento dos estudantes sergipanos.

Foto: César de Oliveira