FÁBIO MITIDIERI LEVA INVESTIMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE AQUIDABÃ E REGIÃO DURANTE O 52º ‘SERGIPE É AQUI’

O Governo de Sergipe levou ao município de Aquidabã a 52ª edição do ‘Sergipe é aqui’, nesta sexta-feira, 18. Na oportunidade, o governador Fábio Mitidieri anunciou investimentos diversos que ajudarão no desenvolvimento do município, entre eles a reestruturação da rodovia que liga Aquidabã a Graccho Cardoso.

O governador lembrou que a média de atendimento por edição do ‘Sergipe é aqui’ é de 4 mil pessoas. “Trazemos as secretarias, órgãos, toda a estrutura do governo para atender a população de Aquidabã, mas, também, anunciamos obras, como as das rodovias e calçamento. Essa ação significa mais saúde, dignidade, respeito e compromisso com a população”, destacou.

A prefeita de Aquidabã, Ana Helena, falou da importância da ação e benefícios levados pelo governo ao município do médio sertão. “A gente que mora no interior, no médio sertão, sabe da dificuldade de chegar a alguns serviços diretamente na ponta. E, hoje, recebemos o ‘Sergipe é aqui’ com o nosso governador, oferecendo mais de 160 serviços. Então, é só alegria e vem muita coisa boa por aí, já que teremos muitas obras, contando com as rodovias que foram dadas a ordem de serviço”, enfatizou.

Obras

Na oportunidade, foi assinada ordem de serviço para implantação de pavimentação asfáltica do subtrecho da rodovia SE-331, no entroncamento da rodovia SE-220, ligando Aquidabã a Cumbe. Com uma extensão de, aproximadamente, 13,7 km, o investimento é de R$ 24.760.000,00.

O governador também autorizou a licitação para implantação da ponte sobre o rio Jaguaribe, localizado no acesso ao povoado Oiteiro, em Aquidabã. Com 10 metros de extensão, o investimento é na ordem de R$ 1.408.405,37. Foi autorizada, ainda, a realização do novo processo licitatório para construção da Orla do Vigário, com valor estimado em R$ 4.215.406,62. Além disso, assinou o projeto para execução da obra de requalificação e pavimentação das avenidas Marcelo Déda Chagas e Paraguai.

Fábio anunciou, também, a execução de 20.000 m² de pavimentação granítica em diversas ruas do município de Aquidabã. Assim como a realização da restauração e melhoramentos do segmento das rodovias: SE-220, trecho do entroncamento da rodovia SE-160 em Aquidabã à rodovia SE-170, em Graccho Cardoso. Com uma extensão aproximada de 22 km.

Na mesma solenidade, o Governo do Estado realizou a doação de imóvel, localizado na rua Francisco Figueiredo, para construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), visando A ampliação dos atendimentos médicos, odontológicos, de enfermagem, vacinação e programas de saúde da família. A gestão estadual, por meio da Desenvolve-SE e do Projetar/SE, também realizou a entrega do projeto de construção do pórtico de entrada da cidade, idealizado para representar a identidade cultural e econômica do município. Com investimento estimado em R$ 700 mil, a obra integra o programa Acelera Sergipe.

O secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Luiz Roberto Dantas, lembrou que outras obras importantes do Estado já estão em curso no município. “Já temos, aqui obras, como a duplicação da entrada da cidade, a revitalização do centro de Aquidabã, dos canteiros e pavimentação, uma iniciativa do Acelera, além das autorizadas hoje, a exemplo das rodovias da região, que vão ajudar na mobilidade, no conforto e segurança das pessoas que trafegam por aqui”, reforçou.

Sergipe é aqui

O Governo do Estado disponibiliza cerca de 160 serviços da administração pública durante a realização do Sergipe é aqui em cada município. Com mais da metade dos municípios sergipanos contemplados, o programa, coordenado pela Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC), já beneficiou mais de 235 mil pessoas.

Entre os serviços estiveram: atendimentos de saúde (consultas médicas e exames); emissão da segunda via de certidões de nascimento, casamento, óbito; agendamento e emissão da carteira de identidade; acesso à tarifa social da Deso; castração de animais; serviços do Detran/SE; orientações jurídicas; atividades de lazer e cultura; e outras ações da estrutura governamental. Mais de 20 Secretarias de Estado e diversos órgãos da administração pública estadual estão envolvidos no projeto.

A dona de casa Desiane dos Santou ressaltou a facilidade de ter os diversos serviços em um só lugar e perto de casa. “Vim fazer o RG do meu menino mais novo e também recebi o atendimento de saúde, foi tudo muito bom”, contou.

Título de cidadão e próxima edição

Durante o evento, o governador Fábio Mitidieri recebeu o título de cidadão aquidabãense por sua contribuição ao desenvolvimento do município.

Já ao fim da solenidade, foi assinado termo de cooperação entre o Governo do Estado e o município de General Maynard para a realização da 53ª edição do programa Sergipe é aqui.

Foto: Arthur Soares