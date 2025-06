Governador Mitidieri participa de festejos juninos em Boquim e Estância

Os festejos juninos em Sergipe propagam tradição e contribuem para a movimentação econômica em todo o estado. Nesta sexta-feira, 20, o governador Fábio Mitidieri acompanhou os eventos realizados nos municípios de Boquim e Estância, que reuniu milhares de forrozeiros e têm o apoio do Governo do Estado, reforçando Sergipe como o ‘país do forró’.

Em Boquim, o ‘São João da Gente’ contou com shows de Aldiran Júnior, Ritmo do Acordeon, HP Modão e Vaquejada, Samyra Show e Luanzinho, na Praça Hermes Fontes.

Fábio pontuou que a festividade fortalece a tradição ao passo que fomenta a economia local. “É uma alegria ver a grandiosidade das festividades juninas em Sergipe. É muita cultura, tradição e economia vibrando em nosso estado. E tudo com segurança, proporcionando momentos de lazer e cultura à nossa população. Fico feliz também ao ver que esse belo evento proporciona mais oportunidades e geração de renda aqui na minha terra, Boquim”.

O prefeito Jackson do Mangue Grande destacou a importância de resgatar os festejos na cidade. “Contamos com a parceria do Governo do Estado para o nosso evento. Boquim é um município acolhedor e estamos resgatando os nossos festejos, assim como fizemos com a Micareta e faremos com a Festa da Laranja”.

Em Estância, Solange Almeida, Gardênia Mel, Adelmário Coelho e Priscila Sena garantiram a animação no Forródromo Rogério Cardozo, nesta sexta-feira. Segundo o governador, o município, que tem um dos maiores festejos de São João do estado, consegue fortalecer o evento a cada edição. “O Estado apoia as festividades de Estância, que crescem a cada ano. Estância é um dos berços culturais de Sergipe, com o Barco de Fogo, a Guerra de Espadas, tradições que projetamos para o Brasil inteiro, para que as pessoas venham conhecer em Sergipe. E também com essa linda festa, realizada pela Prefeitura, que traz grandes nomes nacionais e também grandes artistas sergipanos”, ressaltou Fábio.

O prefeito André Graça explicou que o apoio do Estado é essencial para a grandiosidade do evento, assim como tem sido feito em diversas áreas, como a Saúde, a Segurança e na Infraestrutura do município. “O nosso festejo junino tem uma programação muito forte graças a alguns parceiros, um deles o Governo de Sergipe. Estância é uma cidade que tem um São João muito forte, uma programação muita vasta no mês de junho. E quero agradecer ao nosso governador Fábio Mitidieri pelo apoio que tem dado ao nosso município”, colocou.

Foto: Arthur Soares